曾參與FBI總部設計 世界著名建築師哈恩騎腳踏車遭撞身亡

明星級德裔美籍建築師哈恩於芝加哥郊區騎自行車遭車撞，當場死亡，享壽81歲。（美聯社）

2021/05/10 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕曾參與美國FBI總部、德國柏林索尼中心、泰國曼谷蘇凡納布機場設計，明星級德裔美籍建築師哈恩（Helmut Jahn）在當地時間8日，於芝加哥郊區騎自行車遭車撞，當場死亡，享壽81歲。

綜合外媒報導，81歲的世界知名建築師哈恩，8日下午在芝加哥郊區坎普頓希爾斯（Campton Hills）住處附近發生車禍，當場死亡；警方表示當時哈恩騎自行車，疑似通過十字路口未遵守號誌，遭2輛車撞擊死亡，建築界痛失英才。

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哈恩1940年出生於德國，1966年移民美國芝加哥，在伊利諾理工學院的傳奇建築大師凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）底下學習，但未獲得學位就離開了學校，1967年加入墨菲（Charles Murphy）的建築公司，開始他建築設計職業生涯。

哈恩獲得許多建築成就獎的肯定，他參與FBI總部胡佛大樓設計，之後設計世界最繁忙的機場，芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），另外包含德國柏林索尼中心、泰國曼谷蘇凡納布機場、中國上海國際博覽中心也是出自其之手。

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