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    中國長征火箭墜落畫面曝光！ 史上第4大失控重入大氣層人造物體

    有民眾在沙烏地阿拉伯上空拍下疑似長征火箭殘骸墜落畫面。（圖擷自@Muhamma38452517推特）

    有民眾在沙烏地阿拉伯上空拍下疑似長征火箭殘骸墜落畫面。（圖擷自@Muhamma38452517推特）

    2021/05/09 14:22

    〔即時新聞／綜合報導〕近日引發各界關注的中國長征火箭不受控殘骸，今（9日）上午10點24分墜落印度洋海域，其於阿拉伯半島上空再入大氣層，有民眾拍下疑似長征火箭殘骸墜落畫面。

    中國載人航天官網今公告，長征五號B遙二運載火箭末級殘骸於上午10點24分再入大氣層，落於於北緯2.65度、東經72.47度，也就是在印度洋、馬爾地夫北方海域，中國稱絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

    美國太空司令部也發布聲明指出，在台灣時間上午10點15分確認長征火箭殘骸在阿拉伯半島上空再入大氣層，並落入馬爾地夫以北海域；哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，長征火箭殘骸長約30公尺、寬5公尺、重達21噸，是史上第4大不受控墜入地球人造物體。

    有民眾在推特上分享疑似長征火箭殘骸墜落畫面，穆罕默德·埃桑（Muhammad Ehsan）在推特上PO出一段影片，只見一個不明物體在高空，拖著一條長尾移動，他聲稱這是中國火箭越過沙烏地阿拉伯上空的畫面。

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