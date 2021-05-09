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    機智號在火星第五度升空 完成外星球第一次單程飛行

    火星微型直升機「機智號」日前進行第五次試飛，再度創下新的里程碑，完成首度單程轉場飛行，飛到129公尺處的地點降落。（歐新社）

    火星微型直升機「機智號」日前進行第五次試飛，再度創下新的里程碑，完成首度單程轉場飛行，飛到129公尺處的地點降落。（歐新社）

    2021/05/09 13:15

    〔即時新聞／綜合報導〕火星微型直升機「機智號」（Ingenuity）在台灣時間8日清晨3點26分進行第五次試飛，再度創下新的里程碑，完成首度單程轉場飛行，飛到129公尺處的地點降落，同時也飛到10公尺新高。

    據NASA「機智號」官方網站報導，「機智號」第五次試飛成功，完成首度單程飛行，轉往129公尺處的地點降落，在降落前拍下降落地點的高解析度彩色照片；NASA航空研究任務局副局長皮爾斯（Bob Pearce）表示：「第五次飛行是該機構的又一偉大成就。」他強調「機智號」的持續成功證明了將整個機構的各種技術匯集可創造未來的價值，就像在另一個星球上駕駛飛機一樣。

    第五次飛行歷時108秒，降落地點由前一次飛行所蒐集到的資訊後，選擇一塊幾乎完全平坦且無任務障礙物的地點，可以視為人類首次在另一個星球進行「空中偵查」。

    NASA預估，未來幾週內將再進行數次飛行，NASA噴氣推進實驗室（JPL）火星直升機首席工程師巴拉然（Bob Balaram）表示：「我們已經能夠收集所有的飛行性能數據，這些數據是我們最初來到這星球要收集的；現在，這個新操作使我們有機會進一步擴大我們對其他星球上飛行器的了解。」

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