軍情動態》俄新銳核潛艦喀山號服役 船廠生產線還有6艘建造中

俄羅斯855M型「亞森級」核潛艦「喀山號」正式在俄羅斯海軍中服役。圖為855型艦「北德文斯克號」下水前樣貌。（美聯社）

2021/05/09 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯855M型「亞森級」核子動力潛艦二號艦「喀山號」（Kazan K-561）7日在俄羅斯北方的北德文斯克港舉行服役儀式，正式在俄羅斯海軍北方艦隊服役。

綜合俄媒報導，俄羅斯國防部7日宣布，俄羅斯海軍在北德文斯克港舉行「喀山號」服役儀式，海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）在儀式中指出，「喀山號」是由聖彼得堡海洋工程局「孔雀石」所設計，擁有強大打擊能力，可在世界所有海域執行任務，葉夫梅諾夫強調：「我相信喀山號與船員將卓越地加強俄羅斯的國防能力。」

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855型「亞森級」核子動力潛艦是俄羅斯的新銳潛艦，一號艦「北德文斯克號」（Severodvinsk K-560）已服役，二號艦「喀山號」（Kazan K-561）則是以855型為基礎進行改良，自「喀山號」之後的「亞森級」潛艦皆為855M型，三號艦「新西伯利亞號」已在2019年下水，預計在2021年服役，目前在造船廠生產線上依序還有「克拉斯諾亞爾斯克號」、「阿爾漢格爾斯克號」、「彼爾姆號」和「烏里揚諾夫斯克號」、「符拉迪沃斯托克」號和「沃羅涅日號」，「亞森級」潛艦預計在2027至2028年服役。

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