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    英國哈特浦議員補選 執政保守黨大勝

    英國今日公布哈特浦選區的議會席次補選結果，首相強森（見圖）的保守黨獲得歷史性大勝。（美聯社資料照）

    英國今日公布哈特浦選區的議會席次補選結果，首相強森（見圖）的保守黨獲得歷史性大勝。（美聯社資料照）

    2021/05/07 22:12

    〔即時新聞／綜合報導〕英國今（7）日先行公布一部分選區的議會補選結果。首相強森（Boris Johnson）所屬的保守黨（Conservative Party）在英格蘭東北部的哈特浦（Hartlepool）選區擊敗了在野的工黨（Labour Party），這是該選區自1974年成立以來，保守黨第一次勝出。

    英國廣播公司（BBC）報導，代表保守黨的莫提默（Jill Mortimer）以1萬5529票，51.9％的得票率，擊敗了工黨的威廉斯（Paul Williams）。威廉斯獲得8589張票數，得票率為28.7％。

    此結果也比工黨內部民調的結果還糟糕，兩邊的差距約7000票，但工黨民調原本估算只會輸5000多票，這對工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）來說無疑是個巨大的打擊。

    英國通訊工會（CWU）秘書長沃德（Dave Ward）批評，工黨會慘敗是因為他們根本不注重勞工，「儘管選民有疑慮，但他們還是把票投給了保守黨。因為沒人知道工黨（在這次選戰中）的訴求。」

    首相強森則說，儘管為時尚早，但哈特浦的勝利讓保守黨在此次選戰的前景非常看好。

    當選的莫提默則稱這是「歷史性的」結果，不僅保守黨第一次拿下哈特浦，而她也是首位當選哈特浦議員的女性。

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