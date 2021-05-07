人道考量 香港法院准民主派胡志偉外出奔喪

香港民主黨前主席胡志偉今日向香港高等法院申請外出奔喪，最終獲得批准。（美聯社資料照）

2021/05/07 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕因違反「港版國安法」被收押的香港民主黨前主席胡志偉，他父親在上月不幸過世，胡志偉因此申請出外奔喪，卻遭香港懲教署以保安等因素為由否決。胡志偉今（7）日再到高等法院申請保釋，法庭最終在考量人道因素後批准。

懲教署原本安排胡志偉以「視訊」方式參加葬禮，但遭胡志偉拒絕，他表示，「難以忍受對去世父親如此不敬」，並且他對於不能見父親最後一面感到痛徹心扉。香港民主黨也發出聲明表示，作為胡家唯一的兒子，胡志偉向署方申請送父親最後一程，是人情道理的問題，懲教署不該過分擔心。

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香港01報導，香港高等法院法官杜麗冰表示，因網路上有人號召在喪禮當日到場聲援胡志偉，所以能理解懲教署當初為何駁回他外出奔喪的申請，但基於人道理由，法庭容許胡志偉有條件短暫保釋外出。

胡志偉的保釋條件包括：喪禮需於私人場合舉行、只限特定家人參與，且胡志偉不得與無關人士溝通。

胡志偉因去年的七一遊行案，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等三罪名，他雖以交出旅遊證件為條件獲保釋，但隨後又因香港民主派35+初選案被捕。

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