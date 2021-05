武漢肺炎》人不如牛？印度疫情肆虐 牛收容所還配血氧儀

2021/05/07 00:22

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)肆虐印度,連日以來許多民眾感染後得不到及時治療,甚至沒有氧氣供應。不過有外媒報導,當地政府竟然在此時投入資源在牛隻上,甚至還在牛隻收容所裡配備了血氧測量儀。

綜合外媒報導,印度北方邦政府為了保護牛隻,除了設立了求助熱線,甚至還在各區設立700個服務台、51台血氧測量儀以及341台測溫設備。根據政府要求,各牛隻收容所的人員必須嚴格遵守防疫規定,包括戴口罩和量體溫。

北方邦政府官員表示,目前有5268處奶牛保護中心,確保了當地57萬3417頭牛的健康。對此,印度國民大會黨負責社群媒體和通訊的官員恰圖維迪(Ruchira Chaturvedi)在推特氣得大罵,「這年頭,在北方邦當頭牛,都比當人還要好」。

These days, better to be a cow in UP, than to be a human.https://t.co/m8II67izjX