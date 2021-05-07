武漢肺炎》人不如牛？印度疫情肆虐 牛收容所還配血氧儀

印度北方邦政府為了保護牛隻，除了設立了求助熱線，甚至還在各區設立700個服務台、51台血氧測量儀以及341台測溫設備。（資料照，美聯社）

2021/05/07 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐印度，連日以來許多民眾感染後得不到及時治療，甚至沒有氧氣供應。不過有外媒報導，當地政府竟然在此時投入資源在牛隻上，甚至還在牛隻收容所裡配備了血氧測量儀。

綜合外媒報導，印度北方邦政府為了保護牛隻，除了設立了求助熱線，甚至還在各區設立700個服務台、51台血氧測量儀以及341台測溫設備。根據政府要求，各牛隻收容所的人員必須嚴格遵守防疫規定，包括戴口罩和量體溫。

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北方邦政府官員表示，目前有5268處奶牛保護中心，確保了當地57萬3417頭牛的健康。對此，印度國民大會黨負責社群媒體和通訊的官員恰圖維迪（Ruchira Chaturvedi）在推特氣得大罵，「這年頭，在北方邦當頭牛，都比當人還要好」。

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These days, better to be a cow in UP, than to be a human.https://t.co/m8II67izjX — Ruchira Chaturvedi （@RuchiraC） May 5, 2021

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