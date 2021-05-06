武漢肺炎》跟進美國 法國支持豁免疫苗專利

法國總統馬克宏今天表態支持豁免武肺疫苗專利。（法新社）

2021/05/06 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕世貿組織（WTO）提案豁免武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疫苗專利，加速疫苗生產與普及，讓貧窮國家也能獲得疫苗，獲美國總統拜登支持，法國總統馬克宏今天（6日）也公開表態支持。

根據《美聯社》報導，馬克宏今天表示，他完全支持開放疫苗的智慧財產權，但他也說，此措施不一定就是靈丹妙藥，因為非洲等國家目前沒有製造疫苗的能力，他認為目前優先考慮捐贈疫苗。

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此事因牽涉疫苗藥廠的專利，引起多方討論，目前法國是第一個表態願放棄疫苗專利的歐盟國家。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟準備討論此案，但目前不願表態。不過馮德萊恩說，從短期來看，歐盟建議所有疫苗生產國都允許疫苗出口，避免疫苗供應鏈出現中斷。

匿名官員透露，上個月舉行的世貿組織閉門會議，歐盟、英國及瑞士都表示侵犯或損害智慧財產權之事「並不可行」，因這些權利有助疫苗生產。

國際藥廠也大多反對此案，業界堅稱疫苗生產相當複雜，不是鬆綁專利權就能增產，業界認為問題在疫苗原料的稀缺性及供應鏈遇到的瓶頸，應解決這些問題。業界人士也指出，從長遠來看，放棄智慧財產權會降低創新者的研發動機，就如藥廠用前所未有的速度開發出武肺疫苗。

支持豁免專利者認為，放棄專利讓世界廠商獲得疫苗配方，能動用未動用的產能抵抗疫情。許多專家和倡議團體呼籲將疫苗技術轉移到發展中國家。

世界疫苗分配不均，如非洲人口約13億，而非洲目前僅施打約2000萬劑武肺疫苗。國際組織「無國界醫生」（Doctors Without Borders）指出，許多低收入國家只收到武肺疫苗總供應量的0.3%，該組織讚揚美國政府願放棄疫苗專利的決定。

此事也有先例，世貿組織成員國在2003年同意放棄愛滋病、瘧疾和結核病等藥物的專利權，並允許相關藥物出口到貧窮國家。

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