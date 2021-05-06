G7外長聲明強調台海和平 挺台灣參與WHO論壇與WHA

在倫敦舉行的G7外長會議發表聯合公報，強調重視台海和平穩定，並支持台灣參與世衛組織論壇與世衛大會；圖為英國首相強森（前排右）也出席與各國外長合影。（法新社）

2021/05/06 01:40

首次上稿 01:01

更新時間 01:40

〔編譯張沛元／綜合報導〕七大工業國集團（G7 ）在英國倫敦召開2年來首次面對面的外交部長會議，5日會議結束後發表的聯合聲明強調，台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，強烈反對任何可能加劇緊張局勢、破壞區域穩定的片面行動。

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聲明還說，支持台灣有意義地參與世界衛生組織論壇（WHO Forums）和世界衛生大會（WHA）。

G7領袖高峰會預定6月11日到13日在英國康瓦爾（Cornwall）舉行，美國、英國、法國、德國、義大利、日本、加拿大等7國外長，5月3日至5日先在倫敦集會。中國相關議題是此次會議的討論重心，各國對中國的人權紀錄、中國利用經濟影響力施壓，以及在南海擴張的軍事活動等，都表達強烈疑慮。

稍早前，日本朝日新聞引述美國國務院官員報導，G7外長會議聯合聲明指出，台灣有權參與WHO等國際組織，台灣所擁有的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫經驗，可對全世界做出貢獻，「排除他們（台灣）參與是自取滅亡」。

聯合聲明也不點名地批評中國和俄羅斯等國，「外國的惡意行爲者企圖破壞民主，某些國家尋求推廣自己的獨裁治理體系。」

此外，聯合聲明也承諾，將與產業界合作，擴大平價武肺疫苗生產，但未要求製藥公司放棄知識產權；這項工作將包括「促進企業之間的夥伴關係，以及鼓勵在合意條件下的自願許可和技術轉讓協議。」

7國外長還說，將和北大西洋公約組織（NATO）及其他夥伴合作，擴大打擊假訊息的快速反應機制（rapid response mechanism）。

G7外長會議5日發表聲明，表明支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）論壇與世界衛生大會（WHA）。（路透）

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