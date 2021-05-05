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    對中強硬！德國外長馬斯籲西方7國聚焦人權問題

    德國外長馬斯在7大工業國集團外交部長會議上，呼籲各國共同制定聚焦人權的中國戰略，在重視經濟利益的同時，也必須給予人權和自由更多關注。（路透）

    德國外長馬斯在7大工業國集團外交部長會議上，呼籲各國共同制定聚焦人權的中國戰略，在重視經濟利益的同時，也必須給予人權和自由更多關注。（路透）

    2021/05/05 06:03

    〔國際新聞中心／綜合報導〕7大工業國集團（G7）外交部長會議4日在英國倫敦舉行，如何共同應對中國挑戰，是本次會議的核心議題之一。德國外長馬斯（Heiko Maas）呼籲各國共同制定聚焦人權的中國戰略，在重視經濟利益的同時，也必須給予人權和自由更多關注。

    不過，馬斯也坦承，歐盟和美國在對中政策問題上有所分歧。相較於歐盟，美國的對中政策更為強硬。對於中國政府鎮壓維吾爾族，美國將其界定為「種族滅絕」，予以強烈譴責；對於甫於去年底簽訂的歐中投資協定，美國也持批評態度。在是否允許中國通訊設備製造商「華為」參與第五代行動通訊系統（5G）網路建設的問題上，歐美之間也意見分歧。

    不過，彭博社指出，隨著歐中關係緊張，歐盟的對中立場逐漸向美國靠攏，歷經7年馬拉松談判才成局的歐中投資協定恐將因此生變。據報導，歐盟行政部門和德國已各自立法，加入美國針對中國的制裁行列，使中國實體更難以對其投資。義大利原為中國「一帶一路」倡議的支持者，現在也轉向阻擋中企收購自家產業，更傳出義大利電信公司將取消讓華為參與義國5G建設的合約。

    彭博指出，前述舉措顯示歐洲對中立場轉趨強硬，但最大的轉變可能尚未到來：民調顯示，德國綠黨在9月大選後將在新政府扮演重要角色，屆時德國對中國的強硬姿態將進一步升級。

    美國、英國、德國、法國、義大利、日本和加拿大等7國外長，經過3日聚焦伊朗和北韓核計畫的歡迎晚宴後，4日在倫敦西區（West End）的蘭卡斯特宮（Lancaster House）展開正式會談，上午第一場會議便聚焦討論中國。美國國務卿布林肯飛抵倫敦後即表示，將努力捍衛以國際法準則為基礎的世界秩序，若有任何國家試圖破壞這一秩序，無論是中國或其他國家，「我們都會挺身而出捍衛此一秩序」。

    馬斯指出，專制國家或威權統治者不斷嘗試以自己的政治模式，向自由民主發出挑戰，因此應該在7國集團的架構下確立共同的價值觀、制定共同戰略。馬斯以自由貿易為例指出，西方7國屬於自由世界，希望從事自由貿易，不像某些國家推行不平等的協定。現在要做的是，將7國集團打造成民主與專制競爭的論壇。

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