台海衝突風險大增？ 金融時報：美軍誤解中國軍事現代化時程

英國「金融時報」報導指出，美國針對中國對台灣威脅的評估有所誤解，中國近日在台灣週邊的軍事活動，更大用意是利用灰色地帶戰術恫嚇台灣，而非朝戰爭更邁進一步。。（路透檔案照）

2021/05/06 00:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防官員近日接連對台海情勢提出警告，不過，英國「金融時報」5日報導指出，美國針對中國對台灣威脅的評估有所誤解，誤解中國推進完成軍事現代化的時程，中國近日在台灣週邊的軍事活動，更大用意是利用灰色地帶戰術恫嚇台灣，而非朝戰爭更邁進一步。

金融時報這篇由記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文的報導指出，最近有關台海爆發戰爭風險的警告，已經到了狂熱的程度，從剛卸任的美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）警告，中國可能在「未來6年內」攻打台灣，到「經濟學人」上週稱台灣已成「世界上最危險的地方」。這些焦慮感大多數來自於對一份中共文件的錯誤解讀。

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根據美國國防官員透露，戴維森之所以預測「6年」，一個關鍵原因是去年中共提出中國軍隊的「2027年」目標；一名美國國防官員稱這是「中國人民解放軍現代化的中期里程碑」，「比2035年還加快8年」。

中共去年10月召開19屆五中全會，會後發表公報提出「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」。

金融時報指出，若說北京已經改變其軍隊發展的中、長期目標，就錯了，「南華早報」當時從這份公報內容推論出，中共要在2027年前達到「建設完全現代化的軍隊」，但是，中共領導階層已設定2035年實現軍事現代化，在2049年轉型成為「世界級」軍隊兩大目標。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）中國防務政策高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）說，「有些人說，這個2035年現代化目標已經被推進到2027年，這不正確」，會有這樣的誤解，是中共提到需要「加速軍事現代化進程」，但這是中共與解放軍有關的文件幾乎都會有的固定說詞。

麻省理工學院的中國軍事專家傅泰林（Taylor Fravel）也指出，中共在19屆五中全會公報後所發表的文件，仍持續提到2035、2049年目標，顯示這兩個時程並沒有改變。

針對美軍官員愈加指稱，北京越來越有自信其軍事實力足以冒險攻打台灣，溫玫雅說，他們有信心能派出大批現代軍艦，「但是如何作戰更複雜得多」，包括中國軍隊不同軍種間的協同行動、配合網路科技的使用等，都存有挑戰。

報導說無意淡化中國軍事實力或者中國利用軍力施壓台灣，中國幾乎已經每日都派軍機闖入台灣防空識別區，頻率和程度都正在增加，但是這類動作用意更在於以所謂的灰色地帶戰術，恫嚇台灣，而非朝戰爭邁進一步，一直製造對台海戰爭風險的恐懼，只會正好落入中國戰略的圈套。

部份安全專家認為，美國印太司令對戰爭風險升高的警告，是企圖為美軍強化在印太的部署爭取預算，並且影響拜登政府的中國政策評估。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）資深中國事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，「這是出於美國防務的評估，更著重於他們的需求，而非對中國軍隊的仔細分析」，她說，「這其實是在美國國家利益上幫倒忙」。

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