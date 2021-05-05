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    比爾蓋茲婚後「每年跟前女友渡假」 求婚前還先徵求她同意

    比爾蓋茲與妻子梅琳達本月3日宣布結束長達27年婚姻，外媒爆出比爾蓋茲婚後每年與前女友一起外出渡假。（美聯社）

    比爾蓋茲與妻子梅琳達本月3日宣布結束長達27年婚姻，外媒爆出比爾蓋茲婚後每年與前女友一起外出渡假。（美聯社）

    2021/05/05 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）本月3日宣布結束長達27年婚姻，2人各自聲明皆提及「我們不再相信能以夫妻身分共同成長，共度生命中的下一個階段」；對此，外媒爆出比爾蓋茲結婚後，每年會跟前女友溫布萊德（Ann Winblad）一起渡假，據悉，比爾蓋茲當年詢問溫布萊德同意，才向梅琳達求婚。

    根據《福斯財經網》（Fox Business）報導 ，比爾蓋茲與溫布萊德，從1984年開始交往到1987年分手，當時溫布萊德同樣經營軟體事業，兩人相當投緣，即使分手後仍舊時常聯繫彼此。

    報導指出，比爾蓋茲於1997年，曾向《時代雜誌》表示，他致電徵求溫布萊德同意後，他才正式向梅琳達提出婚約，對此，溫布萊德認為「梅琳達與比爾蓋茲相當般配，更讚美梅琳達具備了智慧與耐力」。

    報導提及，比爾蓋茲與梅琳達在結婚前達成共識，他每年春天可以跟溫布萊德一起在北卡羅來納州的別墅共度一個週末，比爾蓋茲與溫布萊德會一起玩滑翔翼、騎沙丘越野車、漫步海灘等，這是二人交往所立下的傳統，並認為「能夠學習、汲取對方智慧，沉浸於故往時光時，繼續創造新的共同回憶」。

    根據美國社交網絡領英個人頁面 （LinkedIn）顯示，現年70歲溫布萊德曾任多家企業執行長，她創辦悍馬溫布萊德公司（Hummer Winblad Venture Partners），這是一家專注於軟體與網絡的創業投資公司。

    現年70歲溫布萊德曾任多家企業執行長，並創辦她創辦悍馬溫布萊德公司。（圖擷取自「CNBC Television」YouTube頻道）

    現年70歲溫布萊德曾任多家企業執行長，並創辦她創辦悍馬溫布萊德公司。（圖擷取自「CNBC Television」YouTube頻道）

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