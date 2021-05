緬甸軍方空襲不斷 武裝團體擊落軍政府直升機

2021/05/03 23:53

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸軍方持續空襲各地,而今(3)日緬甸少數民族武裝團體──克欽獨立軍(KIA)表示,他們在軍方空襲北部克欽邦(Kachin State)後,將對方一架直升機擊落。

綜合外媒報導,KIA的發言人納布(Naw Bu)指出,這架直升機在今天上午10點20分左右在克欽邦莫茂克鎮(Moemauk)附近的一個村落被擊落,「軍政府在早上8點左右對該區進行空襲,他們不只出動戰鬥機,還使用直升機開火,所以我們向他們射擊回去。」納布表示,但在軍方失去一架直昇機後,他們繼續空襲當地村莊。

據報導,至少有10個村莊受到波及,而在軍方的砲彈擊中一所修道院後,有4個人因此死亡,當中包括一位60歲男子,以及一位佛教僧侶。

據了解,自從3月底,緬甸軍方在克倫邦(Karen State)發動了約30次的空襲,截至上週六已造成3000多人在泰國邊境尋求庇護。據報導,反對者也在2日與世界各地緬甸社群的示威活動聯合,並發起「全球緬甸之春」的示威遊行,以示對軍方的抗議。

