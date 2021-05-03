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    緬甸軍方空襲不斷 武裝團體擊落軍政府直升機

    緬甸軍方持續空襲各地，而今（3）日緬甸少數民族武裝團體──克欽獨立軍（KIA）表示，他們在軍方空襲北部克欽邦（Kachin State）後，將對方一架直升機擊落。（示意圖，法新社）

    緬甸軍方持續空襲各地，而今（3）日緬甸少數民族武裝團體──克欽獨立軍（KIA）表示，他們在軍方空襲北部克欽邦（Kachin State）後，將對方一架直升機擊落。（示意圖，法新社）

    2021/05/03 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方持續空襲各地，而今（3）日緬甸少數民族武裝團體──克欽獨立軍（KIA）表示，他們在軍方空襲北部克欽邦（Kachin State）後，將對方一架直升機擊落。

    綜合外媒報導，KIA的發言人納布（Naw Bu）指出，這架直升機在今天上午10點20分左右在克欽邦莫茂克鎮（Moemauk）附近的一個村落被擊落，「軍政府在早上8點左右對該區進行空襲，他們不只出動戰鬥機，還使用直升機開火，所以我們向他們射擊回去。」納布表示，但在軍方失去一架直昇機後，他們繼續空襲當地村莊。

    據報導，至少有10個村莊受到波及，而在軍方的砲彈擊中一所修道院後，有4個人因此死亡，當中包括一位60歲男子，以及一位佛教僧侶。

    據了解，自從3月底，緬甸軍方在克倫邦（Karen State）發動了約30次的空襲，截至上週六已造成3000多人在泰國邊境尋求庇護。據報導，反對者也在2日與世界各地緬甸社群的示威活動聯合，並發起「全球緬甸之春」的示威遊行，以示對軍方的抗議。

    緬甸軍方持續空襲各地，而今（3）日緬甸少數民族武裝團體──克欽獨立軍（KIA）表示，他們在軍方空襲北部克欽邦（Kachin State）後，將對方一架直升機擊落。（圖擷取自推特）

    緬甸軍方持續空襲各地，而今（3）日緬甸少數民族武裝團體──克欽獨立軍（KIA）表示，他們在軍方空襲北部克欽邦（Kachin State）後，將對方一架直升機擊落。（圖擷取自推特）

    圖為緬甸抗議者在仰光的「全球緬甸之春」示威遊行中，舉起三指致敬。（法新社）

    圖為緬甸抗議者在仰光的「全球緬甸之春」示威遊行中，舉起三指致敬。（法新社）

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