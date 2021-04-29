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    緬甸舞蹈老師遭毀容 叛逃軍官：他們會殺害任何想殺的人

    1名舞蹈老師因支持民主，遭軍政府虐待毀容。（圖擷取自Twitter）

    1名舞蹈老師因支持民主，遭軍政府虐待毀容。（圖擷取自Twitter）

    2021/04/29 17:48

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸政變至今2個多月，軍事鎮壓仍在持續中。1名留學英國5年的才女舞蹈老師，因提倡民主遭緬甸軍方酷刑虐待，整個臉被毆打腫脹到無法辨識；一名受不了軍政府殘忍鎮壓行動的年輕緬甸軍人透露，軍方會洗腦軍人，「為了和平、他們（緬甸民眾）是犯人」。

    根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，許多緬甸民眾無緣無故深夜在家中被綁走，或在街上遭到逮捕，隨即與家人失聯，「他們肆意殺戮任何想殺的人」。

    綜合緬甸媒體《irrawaddy》報導指出，31歲的舞蹈老師Khin Nyein Thu因要求民主而遭軍方擄走虐待。與母親再次相見時，臉孔已被毆打到難以辨識。

    Khin Nyein Thu的母親受訪時表示，自己並未與女兒同住，因此軍警搜索仰光揚金鎮（Yankin）將6人帶走時，是聽鄰居轉述女兒也在其中。於是在隔日急忙趕到派出所時，卻見到臉部因嚴重瘀血而腫脹的女兒，「看起來很痛苦，臉跟嘴唇都被割破，走路也不穩，牙齒被揍到脫落」，隨後女兒被送往刑罰更殘酷的雪碧達區 （Shwepyitha Township）監獄，「我整夜無法入睡，有種令人窒息的恐懼感」。

    此外，1名年僅23歲的緬甸軍人，因極度反感軍政府向人民施暴，因此叛逃至印度邊境。他向媒體透露，在軍隊中只能觀看軍方電視台獲取資訊，且緬甸國防軍（Tatmadaw）每天都會洗腦及恐嚇軍隊，不斷地灌輸軍隊所做得一切都是為了和平，而受暴者則是武裝團體的暴民與罪犯。

    他原先在仰光明格拉東鎮（Mingaladon）參與夜間突襲行動，逮捕可疑的抗議者，或反對政變的民眾，「一切取決於指揮官，當他下令開火，我們必須馬上射擊」，他表示，自己在夜襲的過程中，不論是孕婦、老弱者甚至是孩童都不放過，「有次我還看見軍人對大約10歲的男孩施暴」。

    據悉，今年2月起，緬甸軍方以「大選舞弊」為由發動政變，逮捕翁山蘇姬等人，陸軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）宣布接掌大權，自此抗議浪潮不斷。

    根據「援助政治犯組織」（AAPP）統計，截至本月27日，共有755人遭到軍政府殺害，3448人遭到拘留。軍政府的鎮壓力度日趨殘暴，血染街道已成為日常，醫護人員、無辜民眾、名人、政治人物甚至6歲孩童接連遇害，只要是違抗軍政府的人都不放過。

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