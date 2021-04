緬甸舞蹈老師遭毀容 叛逃軍官：他們會殺害任何想殺的人

2021/04/29 17:48

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸政變至今2個多月,軍事鎮壓仍在持續中。1名留學英國5年的才女舞蹈老師,因提倡民主遭緬甸軍方酷刑虐待,整個臉被毆打腫脹到無法辨識;一名受不了軍政府殘忍鎮壓行動的年輕緬甸軍人透露,軍方會洗腦軍人,「為了和平、他們(緬甸民眾)是犯人」。

根據《美國有線電視新聞網》(CNN)報導,許多緬甸民眾無緣無故深夜在家中被綁走,或在街上遭到逮捕,隨即與家人失聯,「他們肆意殺戮任何想殺的人」。

綜合緬甸媒體《irrawaddy》報導指出,31歲的舞蹈老師Khin Nyein Thu因要求民主而遭軍方擄走虐待。與母親再次相見時,臉孔已被毆打到難以辨識。

Khin Nyein Thu的母親受訪時表示,自己並未與女兒同住,因此軍警搜索仰光揚金鎮(Yankin)將6人帶走時,是聽鄰居轉述女兒也在其中。於是在隔日急忙趕到派出所時,卻見到臉部因嚴重瘀血而腫脹的女兒,「看起來很痛苦,臉跟嘴唇都被割破,走路也不穩,牙齒被揍到脫落」,隨後女兒被送往刑罰更殘酷的雪碧達區 (Shwepyitha Township)監獄,「我整夜無法入睡,有種令人窒息的恐懼感」。

此外,1名年僅23歲的緬甸軍人,因極度反感軍政府向人民施暴,因此叛逃至印度邊境。他向媒體透露,在軍隊中只能觀看軍方電視台獲取資訊,且緬甸國防軍(Tatmadaw)每天都會洗腦及恐嚇軍隊,不斷地灌輸軍隊所做得一切都是為了和平,而受暴者則是武裝團體的暴民與罪犯。

他原先在仰光明格拉東鎮(Mingaladon)參與夜間突襲行動,逮捕可疑的抗議者,或反對政變的民眾,「一切取決於指揮官,當他下令開火,我們必須馬上射擊」,他表示,自己在夜襲的過程中,不論是孕婦、老弱者甚至是孩童都不放過,「有次我還看見軍人對大約10歲的男孩施暴」。

據悉,今年2月起,緬甸軍方以「大選舞弊」為由發動政變,逮捕翁山蘇姬等人,陸軍總司令敏昂來(Min Aung Hlaing)宣布接掌大權,自此抗議浪潮不斷。

根據「援助政治犯組織」(AAPP)統計,截至本月27日,共有755人遭到軍政府殺害,3448人遭到拘留。軍政府的鎮壓力度日趨殘暴,血染街道已成為日常,醫護人員、無辜民眾、名人、政治人物甚至6歲孩童接連遇害,只要是違抗軍政府的人都不放過。

I know well what #Myanmarsoilders and #terroristmilitary capable in interrogations. Ma Khin Nyein Thu is in my thoughts everyday since she was captured. She was brutality beaten and being kicked in the woman genital for many several times as you may all heard. pic.twitter.com/rHAli5NVxz