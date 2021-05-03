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    YouTube開放試用彈幕功能 遭網友批「惱人」

    YouTube平台近日開放部分用戶試用「彈幕」功能。（路透資料照）

    YouTube平台近日開放部分用戶試用「彈幕」功能。（路透資料照）

    2021/05/03 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾使用NicoNico、BiliBili等平台瀏覽影片時，常能見到直接覆蓋於畫面、如跑馬燈般的留言評論，這種被稱為「彈幕」的功能因其即時互動的趣味性而受到不少網友愛用。近日全球最大影音平台YouTube終於傳出將推類似功能，不料歐美網友似乎不太買帳。

    綜合外媒報導，YouTube剛於上月29日公告正在測試一項新的留言功能（Timed Comments），讓用戶的留言能在影片特定時間點顯示，即類似亞洲網友熟悉的「彈幕」功能。據報導，這項功能目前仍在開發測試階段，僅開放給一部分用戶於手機版試用，未來計劃根據用戶回饋進行修正，而後陸續擴大開放。被列入第一批測試的用戶可在影片評論區的「排序」選項中找到此功能，並撰寫留言、設定顯示時間點。

    不少歐美網友對YouTube此舉持負面看法，紛紛留言表示「又是一個惱人的功能」、「原本在留言中手動標示時間碼就好了」、「雖然在SoundCloud上單純聽音樂時滿喜歡這個功能，但如果是觀賞影片時一直跳出留言感覺會很煩人」，另外也有網友指出「中國已經有這個功能了，叫做『彈幕（Danmu）』」。

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