軍情動態》中國新「巨浪3型」潛射核飛彈 號稱可攻擊美國全境

中國094A「晉級」核動力潛艦，據稱配備中國迄今射程最遠的「巨浪3型」潛射彈道飛彈，射程涵蓋美國全境。（取自網路）

2021/05/03 00:11

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國海軍南海艦隊近日接收3艘主戰艦入列，與美國爭奪制海權的意圖明顯。香港南華早報2日引述中國軍方消息人士和分析家報導，交接啟用的核動力潛艦「長征18號」配備中國迄今射程最遠的「巨浪3型」（JL-3）潛射彈道飛彈（SLBM），射程涵蓋美國全境。

4月23日為中國海軍建軍72週年，中國國家主席習近平當天在海南三亞出席南海艦隊3艘新型主戰艦艇的交接列裝儀式。這3艘正式入列中國海軍的軍艦，分別是094A核動力彈道飛彈潛艦「長征18號」、055型飛彈驅逐艦「大連號」，以及075型兩棲攻擊艦「海南號」。

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南早引述接近中國海軍的消息人士報導，094A「晉級」戰略核潛艦是094型的改良版，克服094型潛艦在噪音過大方面的缺點，使其能夠搭載威力更強大、射程超過1萬公里（6200英里）的巨浪-3型潛射彈道飛彈，攻擊範圍涵蓋美國本土全境。巨浪-3飛彈可搭載包括核彈頭在內的多個彈頭，是中國渴望獲得的核武反擊報復能力。

在094型潛艦升級之前，只能搭載巨浪-2型飛彈，射程只能到美國的東北部。中國媒體報導，中國從1985年開始研製以「東風-31」為基礎的潛射彈道飛彈，2001年首次進行潛艦試射，2012年到2015年間數度宣布巨浪-2型飛彈試射成功。至於巨浪-3，據研判是在2018年11月底首次試射。

美國戰略司令部司令李察（Charles Richard）2月間曾撰文警告，美國與中國和俄羅斯爆發核戰存在真實的可能性，呼籲美國政府及軍方領袖重新考慮嚇阻中俄侵略的方式，包括從「不可能使用核武」的原則假設，轉換為「動用核武的可能性確實存在」。

中國國家主席習近平23日在海南三亞，出席南海艦隊3艘新型主戰艦艇的交接列裝儀式。（美聯社）

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