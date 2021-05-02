日本疫情狂燒仍外出！東京年輕人認為「戴了口罩沒關係」

日本東京政府近日在澀谷、原宿、新宿進行調查，發現雖然疫情嚴重，但仍有許多的年輕人外出，他們主要認為「戴了口罩，所以沒關係」。圖為澀谷。（美聯社）

2021/05/02 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，即便政府發布第三次緊急事態宣言，但疫情仍未顯著下降。對此，日本東京政府近日在澀谷、原宿、新宿進行調查，發現有許多仍外出的年輕人認為因為「戴了口罩，所以沒關係」。

根據日本《共同社》報導 ，日本上月25日宣布第三次緊急事態宣言，但感染者並未明顯下降，東京上月29日甚至在時隔3個月左右之後，首次單日突破千例確診，但即便疫情緊張，日本首都圈外出人數卻不減反增。

請繼續往下閱讀...

對此，東京政府為了分析外出民眾不減的原因，因此在澀谷、原宿、新宿站附近實施調查，一共對480名不到40歲的年輕人進行問卷訪問，詢問他們在疫情中外出的理由。結果有160人選擇「戴了口罩，所以沒關係」最多；其次有73人選擇「因為大家也都外出」、另外還有12人選擇「年輕人不容易感染，頂多是輕症」；其餘235人則是選擇了包括「與朋友約好」、「本來就有計畫」在內的「其他」原因。

報導指，480人中，有3成來自東京外，其中來自埼玉、千葉、神奈川縣的共136人，來東京的目的（最多選2個），有163人選擇「購物」、127人選「來見朋友」、71人選擇「用餐」。

對此調查結果，東京政府表示，將依此探討有效防疫的訊息發布方式。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法