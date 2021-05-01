被指宣傳陰謀論、假新聞 大紀元發表回應衛報不實報導聲明

大紀元時報發聲明回應針對4月30日英國衛報報導。（圖擷取自大紀元時報網站）

2021/05/01 19:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對英國《衛報》4月30日引述美國媒體監督機構「美國媒體事務」（Media Matters for America）看法，指美國媒體《大紀元時報》、「新唐人電視台」利用美國右派力量，宣傳有關美國政治和武漢肺炎疫情陰謀論、假消息。大紀元時報5月1日發表聲明回應，指報導皆有根據，其評論亦在言論自由範圍內進行。

大紀元發表「回應衛報不實報導聲明」全文如下：

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「針對近日英國衛報報導有關美國媒體事務組織（Media Matters for America）發表對大紀元相關評論，大紀元時報聲明如下，盼台灣媒體在引用時亦能公平呈現。

一、 「美國媒體事務」（Media Matters for America）組織，根據維基百科，此組織是一政治左傾之非營利組織，以「監督」右傾媒體為主要工作，曾於2010年發起＂War on Fox News＂運動。

二、大紀元新聞報導皆依消息來源有所根據，相關新聞亦有不少美國媒體報導；大紀元評論亦在言論自由的範圍內進行。

三、 該組織批評大紀元係因大紀元時報一直以來揭露中共對全世界的滲透與對人權、信仰的迫害，讓各國民眾逐漸看清中共的邪惡，也讓大紀元在過去幾年中逐漸贏得美國與世界各地民眾的支持，影響力大幅躍昇。

四、 Covid19自武漢傳至全球，對人類所造成的死亡傷害，對全球經濟所造成的鉅大衝擊，至今猶烈，是本世紀最大的人類浩劫，追究其起源不僅是究責，更是為避免下一個災難，大紀元至今仍堅持此一原則。」

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