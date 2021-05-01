死因不明！240年首位祖魯女王 登基1個月駕崩

南非祖魯王茲維里提尼3月12日因武漢肺炎過世，其妻德拉米尼（見圖）3月24日成為攝政王，王室4月30日宣布她駕崩，享壽65歲。（法新社）

2021/05/01 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕南非祖魯王茲維里提尼3月12日因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）併發症過世，享壽72歲，其妻65歲的德拉米尼（Mantfombi Dlamini）3月24日成為攝政王，成為祖魯族1781年以來的第1位女王，王室4月30日宣布她駕崩，享壽65歲。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，德拉米尼大約一週前被送進醫院，女王的總理布特勒茲（ Mangosuthu Buthelezi）在廣播節目中否認她被毒死的傳言，其實是生病所致；但是王室現階段尚未公開死亡原因，擁有1100萬人口的南非族魯族新王尚未決定由何人繼任。

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報導指，德拉米尼女王的去世可能使王室內部的分歧與動蕩浮上檯面，茲維里提尼3月逝世後，他的兄弟姊妹就曾在未獲德拉米尼批准下舉行會議，雖然祖魯王室沒有正式的政治權力，在南非社會中的這項君主制是禮儀性象徵，但王室仍擁有巨大的影響力。

此次去世的德拉米尼是台灣友邦史瓦帝尼現任國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）的姊妹，德拉米尼胞弟圖布穆奇（Thumbumuzi）迎娶南非民族精神領袖曼德拉（Nelson Mandela）的女兒。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

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