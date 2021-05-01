劇晃30秒！日本宮城6.6強震至少2傷 東北新幹線停駛（不斷更新）

日本宮城縣東方近海上午發生芮氏規模6.6強震。（擷取自日本氣象廳）

2021/05/01 10:55

首次上稿 10:08

更新時間 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮城縣東方近海上午發生芮氏規模6.6強震，從本州到大半個北海道均有感劇烈搖晃達30秒，最高測得「5強」震度，包括東北新幹線、宮城縣鐵路在內的諸多路線列車均於第一時間全線暫停運作，目前至少傳出2人受傷。

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根據日本氣象廳與美國地質調查局（USGS）公布的觀測數據，台灣時間今日上午9時27分，日本宮城縣仙台市東方近海發生規模6.6強震（USGS測得規模為6.8），震央位於北緯38.2度，東經141.6度，震源深度為60公里。

本次強震襲擊整個東日本，下至本州靜岡縣，上至北海道根室均有感搖晃，宮城縣更測得最高5強之震度，鄰近的岩手縣、福島縣與青森縣亦有5弱震度，所幸暫無海嘯威脅。

根據《NHK》報導，宮城縣大崎市市政廳的一名保全人員表示，地震發生當下感受到長達30秒的劇烈搖晃，同時出現上下及左右晃動，另一名石卷市市政廳的人員則回報，在強震發生之前聽到了「隆隆」的巨大聲響，隨後便是劇烈搖晃。

報導指出，宮城縣石卷市一名便利商店員工表示，本次地震引發的劇烈搖晃導致該店鋪陳列的商品傾倒，商店內部雜亂不堪；當地一名旅館女員工則稱，地震發生當下電梯緊急停止運作，住店旅客們紛紛奪門而出，所幸目前暫無人員受傷。

《NHK》最新指出，宮城縣女川町一建築物的窗戶遭地震震破，導致至少2人受傷，所幸均無大礙。

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