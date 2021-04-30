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    「讓台灣幫忙」！在台讀書遇SARS 大馬議員響應全球串連

    過去曾在台灣就學的大馬國會議員黃書琪也響應「#LetTaiwanHelp」社群活動，強調台灣處理武漢肺炎疫情相當好，「我們應該讓台灣幫助世界」。（圖擷取自黃書琪推特）

    過去曾在台灣就學的大馬國會議員黃書琪也響應「#LetTaiwanHelp」社群活動，強調台灣處理武漢肺炎疫情相當好，「我們應該讓台灣幫助世界」。（圖擷取自黃書琪推特）

    2021/04/30 21:23

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月24日登場，美國等全球各地多名議員紛紛響應「#LetTaiwanHelp」社群活動，支持台灣參與WHA。過去曾在台灣就學的大馬國會議員黃書琪也發聲響應，強調台灣處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情相當好，「我們應該讓台灣幫助世界」。

    2003年人在政大就讀新聞系的黃書琪29日於推特說，18年前爆發SARS疫情期間，她人在台灣上課，當時因與一名病患上同一堂課，曾被要求隔離，但將近20年過去，台灣從慘痛的經歷中吸取經驗，在此次武漢肺炎疫情中表現傑出，「我們應該讓台灣幫助世界」。文末並附上「#LetTaiwanHelp」主題標籤響應全球的串聯活動。

    美國在台協會（AIT）今天也在臉書接連轉貼美國會眾議院外交委員會與對「華政策跨國議會聯盟」，響應日前「讓台灣幫忙」網路串連活動，挺台參與WHA的推文。對此，我外交部指出，在短短3天內，串聯活動已有超過50國、250多位國會領袖、議員、跨國議會組織及高階官員等國際友人熱烈響應。

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