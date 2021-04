「讓台灣幫忙」！在台讀書遇SARS 大馬議員響應全球串連

2021/04/30 21:23

〔即時新聞/綜合報導〕世界衛生大會(WHA)將於5月24日登場,美國等全球各地多名議員紛紛響應「#LetTaiwanHelp」社群活動,支持台灣參與WHA。過去曾在台灣就學的大馬國會議員黃書琪也發聲響應,強調台灣處理武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情相當好,「我們應該讓台灣幫助世界」。

2003年人在政大就讀新聞系的黃書琪29日於推特說,18年前爆發SARS疫情期間,她人在台灣上課,當時因與一名病患上同一堂課,曾被要求隔離,但將近20年過去,台灣從慘痛的經歷中吸取經驗,在此次武漢肺炎疫情中表現傑出,「我們應該讓台灣幫助世界」。文末並附上「#LetTaiwanHelp」主題標籤響應全球的串聯活動。

美國在台協會(AIT)今天也在臉書接連轉貼美國會眾議院外交委員會與對「華政策跨國議會聯盟」,響應日前「讓台灣幫忙」網路串連活動,挺台參與WHA的推文。對此,我外交部指出,在短短3天內,串聯活動已有超過50國、250多位國會領袖、議員、跨國議會組織及高階官員等國際友人熱烈響應。

I was in Taiwan when SARS broke out 18 years ago. I attended a class with a +ve case found. I was quarantined. Two decades have passed, Taiwan learnt from the painful experience and performed very well in handling COVID. We should allow Taiwan to help the world. #LetTaiwanHelp