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    無法達成共識 聯合國宣佈賽普勒斯和平會談失敗

    聯合國秘書長古特瑞斯（見圖）今日宣佈，這次的賽普勒斯和平會談沒有實質成效。（美聯社）

    聯合國秘書長古特瑞斯（見圖）今日宣佈，這次的賽普勒斯和平會談沒有實質成效。（美聯社）

    2021/04/29 19:18

    〔即時新聞／綜合報導〕由聯合國出面主辦的賽普勒斯和平會談，於27日在日內瓦召開。不過聯合國今（29）日向各界宣佈，此次會談無功而返，因為賽普勒斯南北兩方依舊無法達成共識，

    《路透》報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在日內瓦的一場記者會上表示，「事實是，我們的努力要告一個段落了。我們沒有找到足夠的共同利益，來讓兩方的正式談判恢復。」

    不過古特瑞斯也表示，聯合國不會就此放棄，未來2到3個月內可能會再做嘗試。

    據土耳其《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，此次會談是採5+1形式，除了賽普勒斯南北兩方領袖、地主聯合國，擔任保證國的土耳其、希臘、英國等3國代表也出席了此次會談。

    賽普勒斯島鄰近土耳其，島上主要有希臘裔與土耳其裔2大族群。歷史上曾先後被拜占庭帝國、土耳其前身的鄂圖曼帝國以及英國統治，於1960年脫離英國獨立。獨立不久便因制憲問題爆發流血衝突，引來土耳其出兵干涉。1983年，土耳其裔在土耳其扶植下，於島嶼北部成立「北賽普勒斯土耳其共和國」，僅獲土耳其外交承認，賽普勒斯因此分裂至今。

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