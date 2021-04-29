拜登承認亞美尼亞屠殺讓土耳其跳腳 布林肯緩頰：並非指責

布林肯表示，拜登承認亞美尼亞種族滅絕事件並不是要將責任歸咎於土耳其。（路透）

2021/04/29 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登日前宣布，美國認定土耳其共和國的前身「鄂圖曼帝國」自1915年起曾對亞美尼亞人犯下「種族滅絕」罪行，此舉讓土耳其與美國關係趨於緊繃，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）週三對此表示，拜登承認亞美尼亞種族滅絕事件並不是要將責任歸咎於土耳其，強調土耳其是美國在北約內相當重要的盟友，希望雙方能夠解決問題。

綜合外媒報導，布林肯在一場虛擬記者會中提到，拜登認定此事並不令人感到意外，因為拜登表達他多年來持有的觀點，對此事件他已經非常清楚。布林肯說：「正如總統所指出的，紀念日的紀念是為了向受害者表示敬意，而不是指責。當然，我們是把重點放在鄂圖曼帝國衰敗時期所發生的事件上。」

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土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在拜登認定亞美尼亞種族滅絕事件也隔空回擊，認為拜登的言論「毫無根據且不公正」，和百年前此事件所發生的事實完全相反。艾多根也在電話中和拜登交談過此事，布林肯表示，兩國元首進行了一次良好的對話，兩國在許多議題及領域上都有密切合作，拜登也期待在6月和艾多根於北約領袖會議期間碰面。

美國和土耳其除了在亞美尼亞種族滅絕事件有所交鋒外，先前土耳其購買俄羅斯製造的S-400防空系統，導致美國對土國軍工採購單位祭出制裁，但土國目前正在和俄羅斯針對採購第二批S-400而展開談判，布林肯對此表示：「對於土耳其和所有美國盟國及合作夥伴，都該避免購買俄羅斯武器，包括增購S-400，和俄羅斯國防實體的任何重大交易，都可能受到法律約束。」

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