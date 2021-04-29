不是好兄弟？ 北韓高官買中國醫材 傳金正恩震怒下令處決

脫北者媒體《每日朝鮮》指出，有北韓高官因為沒經過金正恩同意採購來自中國的醫材，慘遭處決。（路透）

2021/04/29 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕由「美國國家民主基金會」（NED）資助的脫北者媒體《每日朝鮮》近日刊文爆料指出，去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，北韓一名高官因為私自添購來自中國的醫療設備，已遭北韓領導人金正恩下令處決。由於NED與美國中情局（CIA）關係密切，據信這個消息來源也與CIA有關，不少外媒都認為可信度很高。

綜合外媒報導，北韓一名匿名高層23日向《每日朝鮮》透露，年輕時曾留學德國的金正恩，一直對該國先進醫療設備存有好印象；去年疫情爆發後，金正恩下令興建平讓綜合醫院，並指示內部醫療器材須採用來自包括德國在內的歐洲一流設備。

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然而因為疫情影響到出口，加上制裁緣故，北韓想取得歐洲醫材的管道少之又少，因此負責採購的高官改向中國購買較便宜的醫材，未經金正恩同意，就先行與中國方面簽合約。而前面提到這份提案，內容就有說明此事，金正恩知悉後勃然大怒，將負責官員處死，另外一名牽涉在內的衛生部官員也遭解職。據悉，被處決的是北韓外交部負責進出口事務的官員。

雖然北韓官員被處決的消息屢傳，但因為《每日朝鮮》受NED金援，而NED又與CIA關係密切，過去還有中媒批稱NED其實就是CIA的「白手套」；這次北韓官員因採購中國醫材遭處決的消息，外界相信也與CIA有關，可靠性很高，今天（29日）就有多家外媒爭相報導。

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