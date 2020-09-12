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    目睹2親信遭「高射砲處決」 金正恩姑丈嚇到尿失禁

    北韓領導人金正恩的姑丈張成澤。（路透資料照）

    北韓領導人金正恩的姑丈張成澤。（路透資料照）

    2020/09/12 13:14

    〔即時新聞／綜合報導〕一名脫北者爆料，北韓領導人金正恩的姑丈張成澤在被處決前，親眼目睹2名親信被「高射炮」（防空機槍）處決後，當場被嚇到尿失禁，1個多月後張成澤被以同樣的方式處決。

    《朝鮮日報》 報導，2016年中國浙江省寧波市北韓直營餐廳「柳京」當時的店長許康日（허강일，音譯）策劃集體脫北行動，他和其他12名員工經由東南亞再進入南韓。許康日9日透過Youtube頻道「改變北韓」（북한을 바꾸다）講述張成澤尿失禁的故事。

    許康日透露，某名曾目睹朝鮮勞動黨行政部副部長李龍河、張秀吉槍決過程的北韓高級幹部告訴他，李龍河、張秀吉被劊子手以用來擊落飛機的「防空機槍」掃射，2人被射擊後屍骨無存，只剩下腳踝。當時張成澤為朝鮮勞動黨行政部部長，李龍河、張秀吉是張的親信，許康日說，張成澤看到2名下屬的殘忍處決過程後，當場嚇到尿失禁，而其他官員也是如此。

    許康日說，約1個月後，張成澤以同樣的方式被處決，當時平壤風聲鶴唳，城市裡完全聽不到笑聲，北韓高層深怕自己也會以砲決的方式被處死。

    張成澤是金正恩姑姑金敬姬的夫婿，在北韓的地位曾僅次於金正恩，並在北韓前領導人金正日逝世後協助金正恩維繫在北韓黨政軍的權勢。2013年12月北韓官方公布聲明，指張成澤因犯下顛覆國家、貪瀆、吸毒，和不正當男女關係等重罪，被北韓特別軍事法庭判處死刑，並即刻執行。

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