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    走私海洋技術給中共軍方！ 中國商人認了美國指控

    水中感音器示意圖。（法新社）

    水中感音器示意圖。（法新社）

    2021/04/29 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕定居美國麻薩諸塞州的中國商人覃樹人（Shuren Qin，音譯）於2018年被美方指控走私海洋技術，對象為中共軍事研究機構；他昨日和美方達成協議認罪，但該為有條件的認罪，若是法官決定不放棄對他不利的證據，他還有可能會上訴。

    綜合外媒報導，身為海洋生物學家的覃樹人，2005年在美國創辦「青島領海海洋儀器有限公司」（LinkOcean Technologies Ltd ），他於2018年遭到美方指控，替「西北工業大學軍事研究所」非法採購價值超過10萬美元的60具「水中感音器」，該設備能監聽水下聲音。

    面對指控，覃樹人和美國司法部達成協議，在波士頓聯邦法庭上認罪，其中包含違法出口、走私洗錢等10項指控，根據協議，他此次為有條件的認罪，若法官決定不放棄對他不利的證據，他還有上訴的可能性。

    除此之外，檢方也曾指控覃樹人於2015年至2018年間，出口自動船以及無人水下載具給中國，客戶包含中共海軍的南海艦隊和海軍潛艇學院，價值約800萬美元，但覃樹人只承認關於60具水中感音器的指控。

    根據協議，檢方建議他面臨的刑期，將依聯邦量刑指南訂在87個月到108個月的低刑期。

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