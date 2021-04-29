歐盟報告控俄中宣傳不實資訊 影響西方疫苗信任度

2021/04/29 05:54

〔中央社〕歐洲聯盟（EU）今天公布一份報告表示，俄羅斯與中國媒體有系統地嘗試破壞各界對西方2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的信任感。這場最新不實資訊攻勢旨在分化西方。

根據歐盟這份研究，自去年12月至今年4月，中俄國營媒體在網路上推出多種語言的假新聞，大肆渲染疫苗安全疑慮、無根據地宣稱疫苗和歐洲死亡案例有關，同時宣傳俄國與中國疫苗是最棒的。但面對歐盟指控，克里姆林宮與北京一概否認散布假消息。

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路透社報導，歐盟為遏制假消息散播，除了試圖與谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、微軟（Microsoft）等科技巨擘合作，並定期產出研究報告。

最新報告是由歐盟對外事務部（EEAS）旗下的不實資訊研究小組發布。內容指出，俄中疫苗外交「遵循零和遊戲邏輯，並結合不實資訊和操縱行為，以破壞人們對西方製疫苗的信任感」。

報告表示：「俄中都運用受國家控制的媒體、媒體代理人網絡、社群媒體，包括官方外交社媒帳號，來達成目的。」今年俄國就有100起案例。

歐盟與北大西洋公約組織（NATO）經常指控俄國採取散播不實資訊等秘密行動，試圖利用社會的分歧，來破壞西方世界的穩定。

報告也提到，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗）供應議題，以及AZ和嬌生（Johnson& Johnson）疫苗出現非常罕見的副作用，都被拿來大作文章。

面對指控，俄國否認採取這類戰術，總統蒲亭（Vladimir Putin）並反控外國敵人鎖定俄羅斯散播疫情假消息。

另外根據路透社調查，中國去年曾試圖阻止歐盟發布一份報告，其內容指控北京散布不實疫情資訊。

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