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    跟中央唱反調？深圳市長「被辭職」、共17官員丟官

    中國深圳市一景。（路透）

    中國深圳市一景。（路透）

    2021/04/28 08:36

    〔即時新聞／綜合報導〕被視為中國重點發展區的深圳市，最近發生人事大地震，市長陳如桂「被辭職」，另有17位包括副市長、市監察委主任等重要職位全數大換血，震撼中國官場，而據了解，這可能是跟近期曝光的「深房理」炒房事件有關，這一事件被解讀是深圳官場與中央打房政策唱反調，以致遭到集體清洗。

    綜合媒體報導，4月24日及25日，深圳市共有17位官員遭到去職或發布新職，原市長陳如桂及市監察委主任、市中級法院院長、市檢察院院長、市工信局局長、市商務局局長…等高官都「辭職獲准」或職位被頂替，才50歲的廣東省副省長覃偉中立即就任深圳代市長，成為中國副省級城市中最年輕的政府「一把手」。

    這個突如其來的官場變動，引發各項議論，據事後分析，很可能是深圳市原領導班子對中央打房政策「陽奉陰違」有關，深圳樓市火熱、房價居高不下，以致拿當地官員開刀。

    事情導火線是本月初，中國微博上爆出「深房理」炒房集團，曬出約102份會員合集資炒房契約，包括人頭買房、登記到出售等，以「股份」形式運作，股份還可以隨時買賣等，這是中共中央三令五申要撤查的重點，引發從公安、銀保監等7單位聯合調查，再據報，深圳原官方打房只打到個位數的炒房案，引爆中共中央怒火，大規模撤換官員職位。

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