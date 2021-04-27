為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    訪土耳其卻沒椅子坐 歐盟執委會主席首發聲：因為我是女人

    歐盟執行委員會主席馮德萊恩（前）訪問土耳其時，對方僅準備歐洲理事會主席米歇爾與土耳其總統艾多根座椅，令她當場傻眼。（法新社）

    歐盟執行委員會主席馮德萊恩（前）訪問土耳其時，對方僅準備歐洲理事會主席米歇爾與土耳其總統艾多根座椅，令她當場傻眼。（法新社）

    2021/04/27 10:59

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執行委員會主席馮德萊恩6日訪問土耳其時，遭到對方羞辱，她與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會晤土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan），土耳其竟未準備她的座椅，馮德萊恩對此感到訝異，頓時呆立一旁，26日歐洲議會上，馮德萊恩強調：「我沒有得到關於這件事的任何理由，我必須斷定這是因為我是女人才會發生。」

    綜合外媒報導，26日歐洲議會上，馮德萊恩首度回應當下感受，她表示：「我沒有得到關於這件事的任何理由，我必須斷定這是因為我是女人才會發生。」馮德萊恩強調：「如果我穿西裝，打領帶，這會發生嗎？」

    馮德萊恩指出：「作為一個女人和一個歐洲人，我對此感到受傷、孤獨」，她向議會中的女性成員喊話「我相信妳完全知道我的感受」馮德萊恩也在推特上發文，「我對土耳其的訪問，證明在平等對待女性的道路上，還有很長一段要走」她也指出，我的遭遇成為頭條新聞，但有太多對待女性更嚴重的故事卻鮮為人知，我們必須確保這些事情也能為大眾所知曉。

    歐洲議會一些女議員表示，馮德萊恩的談話給她們留下了深刻的印象，有女議員表示

    ：「馮德萊恩所說的話讓我很感動，因為她敢於表達自己的感受，因此可以證明許多女性在擔任領導職位或職場中每天的處境。」

    歐洲理事會主席米歇爾也對此感到歉意，他稱當時他想離席讓座，但他擔心會引發更廣泛的外交衝突，特別是考慮到土耳其與歐盟之間的緊張關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    訪土耳其卻沒椅子坐 歐盟執委會主席當場傻眼呆立
    2021/04/08 06:02

    訪土耳其卻沒椅子坐 歐盟執委會主席當場傻眼呆立
    歐盟聯合採購疫苗太過樂觀 馮德萊恩首度坦承失誤
    2021/02/10 22:44

    歐盟聯合採購疫苗太過樂觀 馮德萊恩首度坦承失誤

    小資春遊秘技 三攻略省很大
    川普遭社群媒體封殺！馮德萊恩：言論自由不該由網路巨頭決定
    2021/01/27 11:26

    川普遭社群媒體封殺！馮德萊恩：言論自由不該由網路巨頭決定
    脫歐談判最後倒數 歐盟：已為英國無協議脫歐做好準備
    2020/11/26 10:34

    脫歐談判最後倒數 歐盟：已為英國無協議脫歐做好準備
    國際今日熱門
    扯！男師談性侵竟稱「挑18歲以上、男生被性侵很爽」
    2021/04/26 12:37

    扯！男師談性侵竟稱「挑18歲以上、男生被性侵很爽」

    沒用！日本進入第3度緊急事態後 通勤人潮一樣多
    2021/04/26 11:16

    沒用！日本進入第3度緊急事態後 通勤人潮一樣多

    旅居新疆十餘載 加拿大夫婦目睹中共「系統性滅絕維族文化」
    2021/04/26 11:31

    旅居新疆十餘載 加拿大夫婦目睹中共「系統性滅絕維族文化」

    軍情動態》網傳失去動力被拖回港？ 遼寧號最新行蹤曝光
    2021/04/26 11:41

    軍情動態》網傳失去動力被拖回港？ 遼寧號最新行蹤曝光

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播