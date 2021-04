訪土耳其卻沒椅子坐 歐盟執委會主席首發聲：因為我是女人

2021/04/27 10:59

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟執行委員會主席馮德萊恩6日訪問土耳其時,遭到對方羞辱,她與歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)會晤土耳其總統艾多根(Tayyip Erdogan),土耳其竟未準備她的座椅,馮德萊恩對此感到訝異,頓時呆立一旁,26日歐洲議會上,馮德萊恩強調:「我沒有得到關於這件事的任何理由,我必須斷定這是因為我是女人才會發生。」

綜合外媒報導,26日歐洲議會上,馮德萊恩首度回應當下感受,她表示:「我沒有得到關於這件事的任何理由,我必須斷定這是因為我是女人才會發生。」馮德萊恩強調:「如果我穿西裝,打領帶,這會發生嗎?」

馮德萊恩指出:「作為一個女人和一個歐洲人,我對此感到受傷、孤獨」,她向議會中的女性成員喊話「我相信妳完全知道我的感受」馮德萊恩也在推特上發文,「我對土耳其的訪問,證明在平等對待女性的道路上,還有很長一段要走」她也指出,我的遭遇成為頭條新聞,但有太多對待女性更嚴重的故事卻鮮為人知,我們必須確保這些事情也能為大眾所知曉。

歐洲議會一些女議員表示,馮德萊恩的談話給她們留下了深刻的印象,有女議員表示

:「馮德萊恩所說的話讓我很感動,因為她敢於表達自己的感受,因此可以證明許多女性在擔任領導職位或職場中每天的處境。」

歐洲理事會主席米歇爾也對此感到歉意,他稱當時他想離席讓座,但他擔心會引發更廣泛的外交衝突,特別是考慮到土耳其與歐盟之間的緊張關係。

My visit to Turkey showed how far we still have to go before women are treated as equals. Always. Everywhere.



My story made headlines. But there are so many stories of women, most of them far more serious, that go unobserved.



We have to make sure these stories are also told!