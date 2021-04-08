訪土耳其卻沒椅子坐 歐盟執委會主席當場傻眼呆立

歐盟執行委員會主席馮德萊恩（左一）和歐洲理事會主席米歇爾（左二），6日聯袂訪問土耳其，會晤土國總統艾多根（右一），卻沒椅子可坐，讓她頓時呆立一旁。（法新社）

2021/04/08 06:02

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）6日聯袂訪問土耳其，會晤土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）。尷尬的是，當艾多根接待兩人時，會議廳並未準備她的座椅，讓她頓時呆立一旁。

現場影片顯示，馮德萊恩當時眼睜睜地看著米歇爾和艾多根逕自坐下，臉上露出不可置信的表情，右手做出「那我呢？」的手勢，並發出無奈的感歎聲。

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影片顯示，會議廳最重要的中央位置，只準備2張座椅；艾多根和米歇爾就座後，馮德萊恩最後被安排坐到距離會議廳中央近4公尺外的沙發，和土國外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）對坐，形同降級。

由於馮德萊恩是德國第一位女性國防部長、歐盟執委會第一位女性主席，也是現場唯一的女性，引發土國歧視女性的質疑。她的發言人馬莫爾（Eric Mamer）7日證實，馮德萊恩顯然對此安排感到驚訝，她應該如同米歇爾和艾多根一樣，以完全相同的方式就座。

馬莫爾將此事歸咎於籌備會議的土國官員的疏失，馮德萊恩決定不追究，並在對話中提出女權及保護婦女免遭暴力攻擊的「伊斯坦堡公約（Istanbul Convention）」議題。土耳其已於3月宣布退出這項公約。

馬莫爾並未回應米歇爾是否曾就此事向馮德萊恩致歉。拒絕透露姓名的歐盟官員表示，倘若米歇爾當時做出回應，可能會引發「外交禮儀與政治事件」。官員強調，土國對兩位歐洲主席表達了非常禮貌的歡迎，並嚴格遵守國際禮儀。安卡拉當局並未立即就媒體的詢問做出回應。

歐盟執委會和歐洲理事會主席代表歐盟全體27個成員國，以往當土耳其領袖拜訪布魯塞爾時，歐盟官員都會準備3張椅子。自從土耳其2016年7月發生流產政變後，艾多根展開大規模整肅，期間不乏侵犯人權案例，導致布魯塞爾和安卡拉關係緊張。

網友則為馮德萊恩大抱不平，嘲諷此事是當前歐盟和土耳其關係的最佳註腳。荷蘭籍的歐洲議會女性議員維爾德（Sophie in 't Veld）更推文指控，此事絕非巧合，而是土國故意羞辱，並指責米歇爾居然對此保持沈默。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩6日訪問土耳其，會晤土耳其總統艾多根，卻沒椅子可座。（法新社）

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