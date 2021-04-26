美俄關係降冰點！ 俄外交部宣布：美國列「不友好國家」名單

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃今宣布，美國列入「不友好國家」名單，不准在其駐俄外交機構中雇用俄羅斯公民工作。（美聯社）

2021/04/26 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄羅斯關係近期緊繃，美政府以介入總統大選、破壞資安及壓迫烏克蘭等理由，下令制裁俄國30個實體並驅逐10名俄國官員，俄羅斯也驅逐10名美國駐俄外交官作為報復，現俄羅斯外交部發言人宣布，將美國列入「不友好國家」名單，被列入該名單的國家不准雇用俄羅斯公民在其外交機構中工作。

綜合俄羅斯媒體報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）今（26日）宣布，美國列入「不友好國家」名單；扎哈羅娃表示，總統普廷簽署了一項法令，限制對俄採取不友好行為的國家在其駐俄外交機構中雇用俄羅斯公民工作，「美國當然在名單上」。

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扎哈羅娃表示，「不友好國家」最終名單將由俄羅斯政府內閣研究確認後公佈，她強調，目前的結果是完全由美國的不友好行為所引發。

美國日前也針對俄羅斯以介入總統大選、破壞資安及壓迫烏克蘭等理由，下令制裁俄國30個實體並驅逐10名俄國官員；為報復美國，俄羅斯也宣布先前也宣布將驅逐美國外交官，21日俄羅斯外交部美國駐莫斯科副大使戈爾曼（Bart Gorman），並宣布美國駐莫斯科大使館的10名工作人員被列為「不受歡迎人物」，當時俄方表示，未來將持續採取進一步反制措施，以回應美方對俄國的非法制裁。

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