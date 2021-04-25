中國戰狼輸了！ 俄使館用生殖器辱3國 記者酸︰俄男人很在意大小

俄國駐白俄大使館用男性生殖器的粗俗髒話辱罵波羅的海3國及及立陶宛外長蘭斯伯格斯。（圖擷取自推特@@GLandsbergis）

2021/04/25 15:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕捷克與俄羅斯近期互相驅逐外交人員，起因來自於捷克查出俄國駐布拉格使館中有18名外交官員其實是俄國間諜，波羅的海3國立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞聲援捷克，23日別驅逐了俄國外交人員，此舉惹火莫斯科，俄國駐白俄羅斯（正名「白羅斯」）使館甚至用男性生殖器的粗俗髒話污辱這3國及立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis），引發爭議。

蘭斯伯格斯在推特發文說，立陶宛與拉脫維亞及愛沙尼亞團結一致展現對捷克的支持，決定驅逐2名大使館雇員，他們從事與外交身分不符的活動。

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對此，俄羅斯駐白俄羅斯大使館24日發推嘲諷，並詢問網友smalldipenergy（小老Ｘ之力）和smalldickenergy哪個最適合形容它們的行為。

俄國官媒《今日俄羅斯》（RT）解釋稱，根據美國線上俚語辭典《Urban Dictionary》註解，「small dick energy」除字面上的粗俗意義外，有「無能的自大」、「耍嘴砲、開空頭支票」等含意，而「smalldipenergy」在字典中沒有相關定義，很可能來源於「small diplomatic energy」（弱小的外交力量）。

網友在推特掀起一場「#smalldickenergy」風暴，《華盛頓郵報》的俄裔記者安托諾娃（Natalia Antonova）說，她欣賞這則推文說實話，俄國男人總是在意自己尺寸大小。

還有人說，這則推文下流的程度，恐怕連氣燄囂張的中國外交部「戰狼」發言人趙立堅、華春瑩都甘拜下風；另一名網酸說，至少這些國家有「膽」（balls，雙關語，亦指「男性睾丸」槓上克里姆宮的小皇帝（俄國總統普廷），他下令殺手幹齷齪勾當，因為他沒「老Ｘ」，不敢自己下手。

立陶宛外交部長蘭斯伯格斯。（歐新社）

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