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    火星無人機「機智號」今3度升空 NASA：自由飛行關鍵

    兩次在火星試飛成功的「機智號」今將進行第3次飛行。（美聯社）

    兩次在火星試飛成功的「機智號」今將進行第3次飛行。（美聯社）

    2021/04/25 11:19

    〔即時新聞／綜合報導〕火星微型直升機「機智號」（Ingenuity）在台灣時間19日、22日成功升空兩次，除創下人類首次在外星球內動力飛行壯舉，也傳回首張火星內空拍彩色圖，現NASA再接再厲，預計今（25日）第三次試飛，擬在5公尺高空，移動100公尺，NASA表示這次飛行相當重要，是「機智號」空中自由移動關鍵。

    據NASA「機智號」官方網站報導，隨著前兩次飛行順利，首席機師格瑞普（Havard Grip）宣布，「機智號」預計在25日進行第三次飛行，這次飛行將加速，前兩次速度約每秒0.5公尺，這次試飛將加速到每秒2公尺，擬在5公尺高空向北飛行50公尺後再返回，來回移動距離100公尺，滯空時間為80秒。

    格瑞普指出，儘管看似距離不長，但「機智號」在地球上進行火星環境飛行測試時，移動距離從未超過2隻鉛筆長度，雖然第二次飛行已經可以來回4公尺，但依然不夠，第三次飛行相當重要，這次飛行將是「機智號」開始在火星上空體驗自由移動的關鍵一步。

    NASA未表示確實的試飛時間，不過飛行數據及照片將在台灣時間今（25日）晚間10點許傳回地球。

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