櫻島火山今凌晨爆發！火山灰竄上2300公尺高空

櫻島火山噴發後仍有煙霧不斷冒出。（圖擷取自推特）

2021/04/25 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本九州鹿兒島縣的櫻島火山於當地時間今日凌晨1點9分發生火山爆發，噴發高度達2300公尺，目前日本氣象廳將噴發警報維持在第3級。

根據日本《NHK》報導，此次櫻島火山爆發地點為南岳山頂火山口，火山口在今凌晨1點9分爆發，火山灰噴發高度達2300公尺高，火山口除了噴發火山灰外，在煙霧中也出現陣陣火光，並有火山碎屑流朝火山口西南方向流下約1.8公里，這也是火山碎屑流在過去10年的火山爆發中流出的最遠位置。

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針對此次火山爆發，當地警消部門截至凌晨5點為止沒有收到任何傷亡消息，日本氣象廳則是發布噴發警報第3級，並將警戒範圍擴大，呼籲民眾在距離火山口的2.4公里範圍內需要注意掉落的火山碎屑及落石。據鹿兒島市政府統計，距離火山口方圓3公里內約有90人居住；方圓4公里內則有500人。

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