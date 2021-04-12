為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上週以來最大規模 聖文森火山週一「大爆發」

    蘇弗里耶爾火山在當地時間9日爆發後，火山活動頻繁，週一（12日）凌晨再度大爆發，這也是上週以來最大規模的爆裂式噴發。圖為10日火山爆發的衛星圖像。（法新社）

    蘇弗里耶爾火山在當地時間9日爆發後，火山活動頻繁，週一（12日）凌晨再度大爆發，這也是上週以來最大規模的爆裂式噴發。圖為10日火山爆發的衛星圖像。（法新社）

    2021/04/12 23:54

    〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦聖文森及格瑞那丁的蘇弗里耶爾火山（La Soufrière volcano）在當地時間9日爆發後，火山活動頻繁，當地時間週一（12日）凌晨再度大爆發，這也是上週以來最大規模的爆裂式噴發，當地官員相當擔憂那些拒絕撤離家園的居民。

    《美聯社》報導，專家表示，這是一次「大爆發」，產生的火山碎屑流（Pyroclastic flow）沿著火山南側和西南側往下流。西印度群島大學（University of the West Indies）地震研究中心主任約瑟夫（Erouscilla Joseph）表示，火山碎屑流會摧毀沿途的一切，任何拒絕疏散的人都需要馬上撤離。

    儘管目前尚無傷亡報告，但政府官員正在努力應對這個比上週五第一次噴發還要大規模的火山爆發。政府上週四已下令居住在火山附近社區的約1.6萬人撤離，但不清楚有多少人尚未從危險地區疏散或拒絕離去。

    地震研究中心的羅伯森（Richard Robertson）告訴當地電台，舊的火山丘和新的火山丘已經都被摧毀了，並出現一個新的火山口。他也說，火山碎屑流已把行經之處都夷為平地，「在那裡的任何東西都消失了。」

    約瑟夫表示，最新一次爆發的威力等同1902年的火山爆發，當時造成約1600人死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    衛星直擊聖文森火山爆發後景象 上萬人從危險區域撤離
    2021/04/12 12:50

    衛星直擊聖文森火山爆發後景象 上萬人從危險區域撤離
    聖文森火山爆發 火山灰覆蓋首都宛如灰白「死城」
    2021/04/11 11:11

    聖文森火山爆發 火山灰覆蓋首都宛如灰白「死城」

    買紅單屋更賺？專業人士破解迷思
    友邦聖文森火山一日爆發兩次 鄰近小島也被火山灰籠罩
    2021/04/10 22:15

    友邦聖文森火山一日爆發兩次 鄰近小島也被火山灰籠罩
    聖文森蘇弗里耶爾火山將爆發 急派豪華郵輪撤離千人
    2021/04/09 15:51

    聖文森蘇弗里耶爾火山將爆發 急派豪華郵輪撤離千人

    信義房屋多元力挺信義鄉超過20載
    國際今日熱門
    不挺制裁緬軍政府 歐盟譴責中俄
    2021/04/11 23:57

    不挺制裁緬軍政府 歐盟譴責中俄

    這麼巧？伊朗核設施電力故障 官方：遭受「核恐怖主義」威脅
    2021/04/12 00:52

    這麼巧？伊朗核設施電力故障 官方：遭受「核恐怖主義」威脅

    烏克蘭軍隊遭砲擊1死1傷 俄國申明不會邁向戰爭
    2021/04/12 02:00

    烏克蘭軍隊遭砲擊1死1傷 俄國申明不會邁向戰爭

    伊朗啟用新離心機 核設施就出包
    2021/04/12 05:30

    伊朗啟用新離心機 核設施就出包

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播