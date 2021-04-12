上週以來最大規模 聖文森火山週一「大爆發」

蘇弗里耶爾火山在當地時間9日爆發後，火山活動頻繁，週一（12日）凌晨再度大爆發，這也是上週以來最大規模的爆裂式噴發。圖為10日火山爆發的衛星圖像。（法新社）

2021/04/12 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦聖文森及格瑞那丁的蘇弗里耶爾火山（La Soufrière volcano）在當地時間9日爆發後，火山活動頻繁，當地時間週一（12日）凌晨再度大爆發，這也是上週以來最大規模的爆裂式噴發，當地官員相當擔憂那些拒絕撤離家園的居民。

《美聯社》報導，專家表示，這是一次「大爆發」，產生的火山碎屑流（Pyroclastic flow）沿著火山南側和西南側往下流。西印度群島大學（University of the West Indies）地震研究中心主任約瑟夫（Erouscilla Joseph）表示，火山碎屑流會摧毀沿途的一切，任何拒絕疏散的人都需要馬上撤離。

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儘管目前尚無傷亡報告，但政府官員正在努力應對這個比上週五第一次噴發還要大規模的火山爆發。政府上週四已下令居住在火山附近社區的約1.6萬人撤離，但不清楚有多少人尚未從危險地區疏散或拒絕離去。

地震研究中心的羅伯森（Richard Robertson）告訴當地電台，舊的火山丘和新的火山丘已經都被摧毀了，並出現一個新的火山口。他也說，火山碎屑流已把行經之處都夷為平地，「在那裡的任何東西都消失了。」

約瑟夫表示，最新一次爆發的威力等同1902年的火山爆發，當時造成約1600人死亡。

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