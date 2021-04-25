拜登宣告亞美尼亞屠殺為種族滅絕 土耳其強烈譴責

2021/04/25 02:54

〔中央社〕美國總統拜登宣告亞美尼亞大屠殺為種族滅絕，土耳其外交部「以最強烈措辭譴責」。總統艾爾段稱事件「遭第3方政治化，成為干預工具」；外長卡夫索格魯批評拜登搞民粹。

一如外界預期，拜登24日在亞美尼亞大屠殺106週年之際，正式宣告此一悲劇為種族滅絕，為首位美國在任總統如此宣告。

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拜登的聲明激怒北大西洋公約組織（NATO）盟國土耳其。卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）推文稱：「這項聲明純粹基於民粹主義，我們完全反對。」

他強調：「歷史不是三言兩語就可以改變或者重寫。我們絕不接受任何人針對我們的歷史進行說教。政治機會主義是對和平和正義的最大背叛。」

土耳其外交部在聲明中指出，「以最強烈措辭反對並且譴責」美國總統「在激進亞美尼亞社群和反土耳其團體施壓下」作出的聲明。

土耳其外交部指出，土耳其人的良知絕對不會接受美方「扭曲歷史事實」的聲明，「製造了破壞互信和友誼的深層傷痛」。

聲明並且強調：「此一嚴重錯誤除了滿足特定政治圈子之外一無是處，我們呼籲美國總統加以改正，並且支持為了在區域內打造和平共存而進行的努力，尤其是在土耳其和亞美尼亞民族之間。」

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）24日致函伊斯坦堡的亞美尼亞宗主教馬沙利安（Sahak Mashalian）說，事件「遭到第3方政治化，成為干預的工具，對誰都沒有好處」。

艾爾段在信中說：「我們無法允許長達數世紀之久的土耳其人和亞美尼亞人共同生活的文化遭到遺忘。」

第一次世界大戰期間及戰後，於1915年至1923年間，在土耳其的前身鄂圖曼帝國統治下，估有150萬亞美尼亞人，因系統性驅逐、飢餓和謀殺而喪生，其中大部分發生於1919年之前。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其對1915年事件的立場為，當年安納托利亞（Anatolia）東部亞美尼亞人的死難起因於部分亞美尼亞人支持入侵的俄羅斯帝國，對鄂圖曼帝國軍隊叛變，在後續重新安置過程中造成為數眾多傷亡。

土耳其強烈反對「種族滅絕」說法，強調亞美尼亞誇大族裔死亡人數，且鄂圖曼帝國瓦解時，土耳其裔同樣死傷慘重。安卡拉認為這是一場造成雙方都死傷慘重的悲劇。（編輯：劉學源）

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