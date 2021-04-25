中國電影市場與好萊塢脫鉤 聽黨意成創新緊箍咒

2019年6月北京一家電影院的電影看板。（歐新社檔案照）

2021/04/25 00:47

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國電影票房收入去年超越美國，在全球居冠，《金融時報》23日報導，美國好萊塢在中國競爭和中國官方加強內容審查下，已經從過去和中國電影界合資、合作，走上分道揚鑣的路。但中國電影也面臨習近平要求電影符合黨意，限制電影的創新力。

今年2月以「游牧人生」（Nomadland）一片成為首位亞裔女性摘下美國「金球獎」最佳導演獎的中國導演趙婷，被看好可望奪得今年奧斯卡最佳影片獎。不過，她在2013年一段稱中國「到處充滿謊言」的訪問內容，日前被挖出後，遭中國民族主義派群起圍剿，社群媒體撤下「游牧人生」在中國上映宣傳海報，一些中國戲院也取消了先前宣布的上映。

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《金融時報》指出，中國國內對趙婷在美國電影界崛起冷眼看待，北京當局也因趙婷爭議以及香港「反送中」抗爭運動紀錄片入圍奧斯卡，下令中國媒體淡化報導今年的奧斯卡獎，這些都呈現出，美國以及中國這兩個全球最大電影市場，經過多年來的合資、合作後，如今正走上分道揚鑣的路。

報導指出，美國進戲院觀影人數數十年來持續下滑，使得好萊塢愈加依賴中國新興市場，卻日益難以引起中國觀眾的共鳴。電影業「脫鉤」是近年美中關係破裂的一部分，電影公司迪士尼就如許多跨國企業，苦於避免踩到因中國打壓新疆維吾爾族人而起的道德和政治地雷。對好萊塢來說，這影響的是在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）發生前，中國1年90億美元的票房收入，此規模更甚於串流市場。

以營收來說，中國電影票房收入去年已經取代美國，在全球居冠，但這有一部分是受疫情影響，美國大多數電影院關閉，而中國的戲院較早重新開放；過去10年來，好萊塢賣座電影從主宰中國票房前10名，滑落到要與中國國產電影在前10名中爭一席之地。

研究中國電影的維吉尼亞大學學者孔安怡（Aynne Kokas）說，中國電影工業在2016年前後達到「轉折點」，其技術、敘事技巧的競爭力都已堪比好萊塢。中國電影「唐人街探案」製片人岳翔說，「幾年內，我們就能製作出產值媲美美國的電影，到那時候，我不認為大製片公司在中國市場還能一樣強大」。

儘管一些專家仍看好好萊塢電影在中國市場的前景，不過，中國對電影進口配額限制，以及國家主席習近平統治下，中國政府加強審查美國電影，都限制了好萊塢在中國市場觸及廣度和獲利能力。美國筆會也指出，好萊塢決策者為了能通過審查，愈加會設想中國審查取向，包括電影內容、參與製作者、以及電影有意無意會傳達的訊息。

另一方面，習近平一再要求中國電影，做為中國共產黨詮釋下的中國文化、歷史和社會自信的表現，孔安怡說，「這是中國電影市場面臨的核心挑戰，你可以製作符合政府指導方針的電影，也能製作創新的電影，但是要同時符合這兩個要求，非常困難。」

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