為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    證實沉沒！載53人印尼潛艦失聯3天 軍方打撈到零件殘骸

    印尼海軍指出，搜救人員在失聯地點、峇里島附近海域，尋獲KRI Nanggala 402潛艦的殘骸，也代表潛艦已經沉沒了，船上人員恐全數罹難。圖為印尼KRI Nanggala 402潛艦。（路透資料照）

    印尼海軍指出，搜救人員在失聯地點、峇里島附近海域，尋獲KRI Nanggala 402潛艦的殘骸，也代表潛艦已經沉沒了，船上人員恐全數罹難。圖為印尼KRI Nanggala 402潛艦。（路透資料照）

    2021/04/24 18:28

    〔即時新聞／綜合報導〕載有53人的印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）已失聯3天，印尼海軍今（24日）指出，搜救人員在失聯地點、峇里島附近海域，尋獲潛艦殘骸，也代表潛艦已經沉沒了，船上人員恐全數罹難。

    綜合外媒報導，南伽拉號潛艦週三在峇厘島北部海域參加魚雷試射演練時失聯，潛艦在凌晨3點要求准許下潛後，在凌晨4點30分左右失聯；船上載有49名船員、1名艦長和3名武器專家。事發後，印尼派出數百名官兵全力搜尋，美國與澳洲等國家也加入在峇里島（Bali）附近海域的搜索行動。

    最新消息指出，印尼海軍官員今天指出，搜救人員在峇厘島附近海域，尋獲南伽拉號的殘骸，例如用來為潛望鏡上油的機油瓶、潛艦上的祈禱毯以及保護魚雷的裝置，這顯示潛艦受到嚴重的損害。印尼海軍上將尤多（Yudo Margono）對此表示，經過掃瞄偵測，南伽拉號在水下約850公尺處被偵測到，「現在潛艦已從失蹤狀態，改為已經沉沒」。

    根據路透指出，掃描偵測到潛艦位在水面下850公尺深處，這遠超出潛艇可承受的500公尺的深度極限。

    日前印尼海軍指出，南伽拉號的氧氣備用容量只夠撐到今天凌晨3點左右，艦上53名人員生還希望相當渺茫。

    印尼海軍上將尤多（見圖）表示，現在潛艦已從失蹤狀態，改為已沉沒。（歐新社）

    印尼海軍上將尤多（見圖）表示，現在潛艦已從失蹤狀態，改為已沉沒。（歐新社）

    印尼海軍今（24日）在記者會上指出，搜救人員在失聯地點、峇里島附近海域，尋獲潛艦殘骸，也代表潛艦已經沉沒了，船上人員恐全數罹難。（美聯社）

    印尼海軍今（24日）在記者會上指出，搜救人員在失聯地點、峇里島附近海域，尋獲潛艦殘骸，也代表潛艦已經沉沒了，船上人員恐全數罹難。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印尼搜索失聯潛艦 聚焦50至百米深處不明物
    2021/04/23 23:20

    印尼搜索失聯潛艦 聚焦50至百米深處不明物
    印尼載53人潛艦失聯 軍方：氧氣僅可供應72小時
    2021/04/22 17:40

    印尼載53人潛艦失聯 軍方：氧氣僅可供應72小時

    美國註冊基金掀旋風
    印尼潛艦失聯 53官兵生死未卜
    2021/04/22 05:30

    印尼潛艦失聯 53官兵生死未卜
    印尼潛艦峇里島外海失聯 空中搜索發現海面浮油
    2021/04/21 23:20

    印尼潛艦峇里島外海失聯 空中搜索發現海面浮油
    印尼搭載53人海軍潛艦失聯 向澳、星求助協尋
    2021/04/21 20:11

    印尼搭載53人海軍潛艦失聯 向澳、星求助協尋
    國際今日熱門
    日本F2戰機空中擦撞 零件掉落山區無人受傷
    2021/04/23 20:28

    日本F2戰機空中擦撞 零件掉落山區無人受傷

    武漢肺炎》印度醫院又出意外！加護病房大火 13染疫患者喪命
    2021/04/23 19:53

    武漢肺炎》印度醫院又出意外！加護病房大火 13染疫患者喪命

    SpaceX「載人2號」火箭發射成功 24日對接國際太空站
    2021/04/23 20:36

    SpaceX「載人2號」火箭發射成功 24日對接國際太空站

    影片曝光！美救護軍機降落劍橋 起飛掀翻醫院停機坪
    2021/04/23 20:25

    影片曝光！美救護軍機降落劍橋 起飛掀翻醫院停機坪 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播