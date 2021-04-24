證實沉沒！載53人印尼潛艦失聯3天 軍方打撈到零件殘骸

印尼海軍指出，搜救人員在失聯地點、峇里島附近海域，尋獲KRI Nanggala 402潛艦的殘骸，也代表潛艦已經沉沒了，船上人員恐全數罹難。圖為印尼KRI Nanggala 402潛艦。（路透資料照）

2021/04/24 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕載有53人的印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）已失聯3天，印尼海軍今（24日）指出，搜救人員在失聯地點、峇里島附近海域，尋獲潛艦殘骸，也代表潛艦已經沉沒了，船上人員恐全數罹難。

綜合外媒報導，南伽拉號潛艦週三在峇厘島北部海域參加魚雷試射演練時失聯，潛艦在凌晨3點要求准許下潛後，在凌晨4點30分左右失聯；船上載有49名船員、1名艦長和3名武器專家。事發後，印尼派出數百名官兵全力搜尋，美國與澳洲等國家也加入在峇里島（Bali）附近海域的搜索行動。

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最新消息指出，印尼海軍官員今天指出，搜救人員在峇厘島附近海域，尋獲南伽拉號的殘骸，例如用來為潛望鏡上油的機油瓶、潛艦上的祈禱毯以及保護魚雷的裝置，這顯示潛艦受到嚴重的損害。印尼海軍上將尤多（Yudo Margono）對此表示，經過掃瞄偵測，南伽拉號在水下約850公尺處被偵測到，「現在潛艦已從失蹤狀態，改為已經沉沒」。

根據路透指出，掃描偵測到潛艦位在水面下850公尺深處，這遠超出潛艇可承受的500公尺的深度極限。

日前印尼海軍指出，南伽拉號的氧氣備用容量只夠撐到今天凌晨3點左右，艦上53名人員生還希望相當渺茫。

印尼海軍上將尤多（見圖）表示，現在潛艦已從失蹤狀態，改為已沉沒。（歐新社）

印尼海軍今（24日）在記者會上指出，搜救人員在失聯地點、峇里島附近海域，尋獲潛艦殘骸，也代表潛艦已經沉沒了，船上人員恐全數罹難。（美聯社）

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