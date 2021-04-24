憂「四方安全對話」壯大 南華早報：北京頻問南韓會不會加入

美國總統拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森和印度總理莫迪等「四方安全對話」成員國，上月中旬召開視訊會議。（彭博）

2021/04/24 16:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad），自川普時代恢復運作，並在拜登接掌白宮後持續完善，被視為對抗中國的「印太版北約」。香港《南華早報》24日引述外交消息來源披露，中國憂心該組織持續壯大，頻頻測試南韓是否會加入，但韓方一直維持「戰略模糊」的立場。

外交人士指出，北京官員已多次詢問首爾當局，南韓是否有意願加入Quad，顯示北京愈來愈擔心這個安全機制的茁壯，會遏制中國在印太地區的影響力。南韓政府一直堅稱，並未受邀加入Quad，但日本《讀賣新聞》先前報導，美國白宮國安顧問蘇利文月初與南韓總統府青瓦台國家安保室長徐薰對話時，曾要求南韓加入Quad，但徐薰當時婉拒。

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儘管如此，觀察家並未排除南韓放棄「戰略模糊」、轉而投向Quad的可能性。中國浙江大學韓國研究所副教授千勇表示，美國一直勸誘南韓加入，在東北亞創造美、日、韓3國組成的「小北約」，而這勢必會對中國安全造成嚴重威脅。山東大學國際政治與經濟系韓國問題專家畢穎達也說，東亞「反中」聯盟的成形，會使中國備感壓力，並提升軍事衝突風險。

畢穎達表示，若情況演變至此，「北京將在朝鮮半島問題上更靠攏俄羅斯，並與北韓結盟。當那天到來，雙方陣營容易爆發衝突，也就是進入冷戰。在歷史上，這通常也是一場戰爭的開端。」

北京人民大學國際關係教授時殷弘認為，Quad為美國及其盟友在未來壓制中國提供一個理想的多邊架構；由於東南亞國家普遍對涉入美中對立局面深深警惕，Quad的主要擴展方向會是把英國及其他北約成員國拉入。

北京清華大學國際關係教授唐曉陽則說，Quad可能會從太平洋到印度洋建立一個地緣政治包圍網，「五眼情報聯盟的英、加拿大和紐西蘭，可能會有興趣加入」，這也是北京憂心之處。

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