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    才說「中國不搞脅迫」 王毅警告美國：打台灣牌是在玩火

    中國國務委員兼外長王毅。（美聯社）

    中國國務委員兼外長王毅。（美聯社）

    2021/04/24 13:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外長王毅昨晚和美國智庫「外交關係協會」（CFR）進行視訊交流，除了對中美關係提出看法和建議，他也一一針對新疆、香港及台灣，對美國提出「警告」。

    中國外交部官網今天發布新聞稿，王毅於23日晚間和美國智庫「外交關係協會」進行視訊交流，這場視訊交流由美國外交關係協會會長哈斯（Richard Haass）主持。王毅在會中提出多點針對中美關係的看法，強調中美應加強對話，避免對抗；並不忘強調中國的外交模式是平等，因此中國從不搞脅迫，也反對他國搞脅迫。

    不過王毅在會上也針對新疆、香港及台灣，對美國提出「警告」。台灣部分，他表示「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」，並警告「打台灣牌非常危險」，要求美國「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策的底線」，更強調「兩岸實現統一是歷史大勢」。

    香港部分，王毅則提到《香港國安法》以及香港選制的修訂，目的都是要完善「一國兩制」，要求美方「尊重中國政府為落實一國兩制所做的努力」。

    至於新疆問題，王毅則稱中國的涉疆政策是「依法打擊暴力恐怖活動，採取一系列去極端化舉措，取得了積極成效」，聲稱新疆各族群安居樂業，表示「種族滅絕」和「強迫勞動」等指控是「出於政治目的捏造的彌天大謊」。

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