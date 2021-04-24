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    美國FDA宣布恢復接種嬌生疫苗

    美國食品藥物管理局宣布，當地時間週六將恢復施打嬌生疫苗。嬌生疫苗示意圖。（路透）

    美國食品藥物管理局宣布，當地時間週六將恢復施打嬌生疫苗。嬌生疫苗示意圖。（路透）

    2021/04/24 12:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國上週出現6例施打嬌生（Johnson & Johnson）疫苗後產生血栓症狀，其中1例死亡，美國食品藥物管理局（FDA）在當地時間13日（當地時間）宣布暫停施打嬌生疫苗，經開會討論後，今天宣布恢復施打嬌生疫苗，且會在疫苗標籤上標示具血栓風險性。

    根據美國《CNN》報導，當地時間週五經預防接種諮詢委員會（Advisory Committee for Immunization Practices，簡稱ACIP）開會投票通過，將於週六開始恢復施打嬌生疫苗。據知，ACIP投票結果為10票贊成取消暫停、4票反對、1票棄權。

    食品藥物管理局代理專員伍考克（Janet Woodcock）透露，超過18歲的成人接種嬌生疫苗後仍有可能產生血栓風險；美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）則表示，對於嬌生疫苗有信心，嬌生疫苗的品質能夠符合安全標準以及效果，並強調「我支持ACIP的建議與決定」。

    報導指出，FDA更新疫苗隨附的使用說明書，其中指出50歲以下的女性接種嬌生疫苗後，需特別注意可能出現罕見血栓綜合症狀。

    CDC的風險收益分析研究發現，約有15例個案產生罕見血液凝結症狀，又稱為血小板減少症候群（TTS），其中3例死亡，據知，大多數TTS患者在接種疫苗後數天至數週會出現嚴重頭痛。

    美國醫學會會長貝利（Susan Bailey）博士表示，美國醫學會將繼續與FDA、CDC合作，確保醫生與病患能察覺50歲以下的女性，有可能發生罕見的血小板減少症（TTS），以能夠給予正確、快速的治療。

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