捍衛創作權益 英國150位音樂人集體發公開信向首相陳情

包含保羅·麥卡尼（Paul McCartney）等150名英國歌手向首相發表公開信，盼可捍衛音樂創作權益。（美聯社）

2021/04/22 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日英國150位音樂人向英國首相強森（Boris Johnson）發表公開信，盼政府可修改串流音樂法規，以保障歌手權益。這些音樂人包括保羅·麥卡尼（Paul McCartney）、凱特布希（Kate Bush）和安妮藍妮克絲（Annie Lennox）。

據《CBS新聞》報導，公開信在20日發表，內容指出，「長期以來，線上串流平台、唱片公司和網路科技巨頭一直在利用音樂人，卻沒有給予我們相應的報酬。」此外，公開信也提到，「我們必須將音樂的價值回歸給創作者。」

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這封公開信也有喬治男孩（Boy George）、諾爾蓋勒格 （Noel Gallagher）、莉莉艾倫（Lily Allen）和克里斯馬丁（ Chris Martin）的簽名，他們表示，多名歌手在串流平台上賺的錢比在廣播賺的還少，短期接案的音樂工作者更是什麼都賺不到。

根據BBC的調查，以廣播而言，歌手及創作者會和唱片公司分配版權費，和聲及支援製作的音樂人也會拿到一點點。然而，就串流平台來說，利益大多被唱片公司瓜分，歌手或創作者平均只能獲得約13％的收入，而其他協助製作的音樂人卻一無所獲。

這150位音樂人強調，因跨國公司權力過大，音樂人皆在苦苦掙扎，盼政府成立監管機構，確保音樂製作者獲得合法及公正的待遇。

The letter and signatories to the letter we've sent to @BorisJohnson this morning.#BrokenRecord pic.twitter.com/i8o9AWGRVs — Tom Gray #BrokenRecord （@MrTomGray） April 20, 2021

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