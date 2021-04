捍衛創作權益 英國150位音樂人集體發公開信向首相陳情

2021/04/22 17:17

〔即時新聞/綜合報導〕近日英國150位音樂人向英國首相強森(Boris Johnson)發表公開信,盼政府可修改串流音樂法規,以保障歌手權益。這些音樂人包括保羅·麥卡尼(Paul McCartney)、凱特布希(Kate Bush)和安妮藍妮克絲(Annie Lennox)。

據《CBS新聞》報導,公開信在20日發表,內容指出,「長期以來,線上串流平台、唱片公司和網路科技巨頭一直在利用音樂人,卻沒有給予我們相應的報酬。」此外,公開信也提到,「我們必須將音樂的價值回歸給創作者。」

請繼續往下閱讀...

這封公開信也有喬治男孩(Boy George)、諾爾蓋勒格 (Noel Gallagher)、莉莉艾倫(Lily Allen)和克里斯馬丁( Chris Martin)的簽名,他們表示,多名歌手在串流平台上賺的錢比在廣播賺的還少,短期接案的音樂工作者更是什麼都賺不到。

根據BBC的調查,以廣播而言,歌手及創作者會和唱片公司分配版權費,和聲及支援製作的音樂人也會拿到一點點。然而,就串流平台來說,利益大多被唱片公司瓜分,歌手或創作者平均只能獲得約13%的收入,而其他協助製作的音樂人卻一無所獲。

這150位音樂人強調,因跨國公司權力過大,音樂人皆在苦苦掙扎,盼政府成立監管機構,確保音樂製作者獲得合法及公正的待遇。

The letter and signatories to the letter we've sent to @BorisJohnson this morning.#BrokenRecord pic.twitter.com/i8o9AWGRVs