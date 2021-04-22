不畏疫情逆勢成長！ 法國私人廚師到府下廚 開闢餐飲新商機

餐館因疫情倒閉對法國人的打擊尤為嚴重，法國人轉念請廚師到府做菜。示意圖。（美聯社）

2021/04/22 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊各個行業，但危機也會有新的轉機，注重飲食文化的法國巴黎民眾因為疫情大量減少上餐廳的機會，因此轉念將「廚師請到家」的構思因而崛起，巴黎私人廚師透露1個月平均多達60到80個訂單。

綜合外媒報導，經濟合作暨發展組織（OECD）指出，法國人比其他已開發國家更重視飲食，餐館因疫情倒閉對他們的打擊尤為嚴重，但也因為如此，即使是1套2人份的午餐要價170歐元（約新台幣5752元），法國人仍相當願意請廚師到府做菜。這種私人廚師到府作業的服務，在疫情下的法國社會儼然成為一種新商機。

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外媒採訪法國民眾表示，「就像把餐廳的用餐品質搬回家，餐點美味、服務很好，原本受限於疫情也不能見見朋友家人、一起用餐，現在在家裡也能實現」。而私人廚師也透露，法國私人廚師的服務在疫情期間需求頗大，每月平均到府烹調就有60至80個訂單，且曾在1個月內拒絕多達30個訂單的預約量，直呼「從來沒拒絕這麼多人過」。

此外，歐洲國家除了到府服務，也推出精緻美食外送、在社群媒體上開烹飪課等等。英國知名外送平台「戶戶送」（Deliveroo），不久前在倫敦上市，截至3月底，就年增114%達到7100萬筆訂單。

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