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    納瓦尼健康惡化俄國人發動抗議聲援 逾400人被捕

    2021/04/22 02:30

    〔中央社〕獨立監督團體OVD-Info表示，俄羅斯警方今天一共在全國60座城市，逮捕413名聲援異議領袖納瓦尼的抗議人士。納瓦尼遭到囚禁後，健康狀況惡化。

    綜合美聯社與路透社報導，根據俄羅斯國際傳真社（Interfax），警方說今天在首都莫斯科（Moscow），約有6000人參與聲援納瓦尼（Alexei Navalny）的非法抗議。

    俄羅斯駐英國倫敦大使館外，今天也有超過250人出面要求俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）釋放納瓦尼，高喊「讓納瓦尼自由」。

    納瓦尼在獄中絕食抗議，要求讓自己獲得適當醫療照護。支持者憂心他很快就會死在牢裡。

    官員則說當局對待納瓦尼的方式與其他罪犯相同，並警告抗議集會違法。

    法新社報導，聯合國（UN）一群人權專家今天也對納瓦尼健康惡化表達憂心，呼籲盡快將他送出俄國就醫。

    4名關注表意自由、虐待、法外處決、人身與精神健康權利的獨立專家警告：「我們認為納瓦尼先生的性命岌岌可危。」

    他們呼籲俄國當局允許納瓦尼緊急出國治療，同時強調，「在他被關押期間，俄國政府須為納瓦尼先生的性命與健康負責」。

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