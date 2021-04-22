為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿基里諾將任美印太司令 曾憂中國侵台迫在眉睫

    2021/04/22 01:06

    〔中央社〕美國聯邦參議院今天無異議通過印太司令提名人阿基里諾人事案。阿基里諾曾在參議院提名聽證會上憂心表示，中國併吞台灣的威脅「比許多人理解地更加迫在眉睫」。

    參議院今天在全院無異議下通過阿基里諾（John Aquilino）的人事案。阿基里諾將成為新任美軍印太司令部司令。

    阿基里諾日前出席參議院軍事委員會提名聽證會時曾表示，針對台灣的軍事威脅是現在最讓人感到擔憂的。

    他當時表示，中國將併吞台灣視為首要任務，因為中國共產黨的復興處於危急關頭。從軍事角度看，台灣所處的戰略位置至關重要，全球2/3貿易可能因此受到影響。對於美國盟國與夥伴而言，美國的夥伴地位也會受到威脅。

    對於現任印太司令戴維森（Philip Davidson）曾在參議院聽證會上發出警告，擔憂中國解放軍攻台威脅可能在未來6年內發生，阿基里諾並未對這個時間點做出回應。

    但阿基里諾表示，這個問題「比許多人理解地更加迫在眉睫」，也因此美國迫切需要在短期內部署「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）這類的威嚇力。

    阿基里諾在提名聽證會上提供的書面質詢答覆中也表示，面對中國增加對台軍事施壓，美國應持續維持前進部署與可靠威嚇力量，並持續對台軍售協助台灣發展不對稱系統，確保台灣有能力自衛。（編輯：楊昭彥）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    新聞360》參加國際組織有望？美推法案助台抗中「拿門票」
    2021/04/21 17:00

    新聞360》參加國際組織有望？美推法案助台抗中「拿門票」 影片

    新聞360》影像對話回傳中國有詭？加拿大「海底撈」陷監控風暴
    2021/04/21 11:00

    新聞360》影像對話回傳中國有詭？加拿大「海底撈」陷監控風暴 影片

    金融時報：中國驅逐外媒記者「砸自己的腳」 反助台灣提高國際聲量
    2021/04/21 06:17

    金融時報：中國驅逐外媒記者「砸自己的腳」 反助台灣提高國際聲量

    叫陣中國 美力拚能源革命
    2021/04/21 05:30

    叫陣中國 美力拚能源革命

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播