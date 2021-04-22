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    睡眠債毀晚年！ 研究：中年睡眠不足增加失智風險

    荷蘭一名男子去年4月新型冠狀病毒疫情，探視住在失智症老人安養中心的太太。（路透檔案照）

    荷蘭一名男子去年4月新型冠狀病毒疫情，探視住在失智症老人安養中心的太太。（路透檔案照）

    2021/04/22 00:11

    〔編譯管淑平／綜合報導〕年過半百、又每天睡眠不足嗎？小心失智症找上門。歐洲一份研究指出，經追蹤數千名50歲以上的中年人，發現每天睡眠時間少於6小時者，在他們將近80歲階段出現失智症的機率較高。

    「紐約時報」20日報導，多年來，研究人員因難以確知睡眠不足是否是造成失智的大腦改變之症狀，一直對於睡眠與認知能力衰退的關係無法下定論。這份20日在「自然通訊」（ Nature Communications）期刊發表的研究報告，說明了一些迄今最具說服力的發現，顯示在50歲、60歲期間每天「正常睡眠」時間6小時或更少的人，他們年近8旬時被診斷出失智的機率，比固定睡滿7小時的人還多30%。

    未參與這項研究的加州大學舊金山分校神經學與精神學教授亞菲（Kristine Yaffe）說，「要說這樣的睡眠型態在30年前已是失智症症狀，真的非常不可能，因此這項研究很好地提供有力證據，說明睡眠確實是一個（失智）風險因子。」

    倫敦大學學院、巴黎大學的研究人員從英國「白廳二期研究」（Whitehall II Study）中取得將近8000名英國公務員的醫學紀錄，從他們50歲起追蹤，從1985年持續到2016年，追蹤25年後，研究結束時有521人在平均77歲時被診斷出失智症。

    研究報告第一作者、倫敦大學學院教授薩比亞（Séverine Sabia）說，研究調整了可能影響睡眠模式、罹患失智症的數項風險因子，如抽煙、喝酒、體能活動量等；研究也區別了65歲以前就有憂鬱症等心理疾病者，針對先前無這類心理疾病的人的分析同樣顯示出，較短睡眠時間與失智症風險增加有關係。性別差異則未顯示有影響。

    目前已知阿茲海默症患者在出現記憶力、思考力方面的問題前15到20年，其大腦已經開始出現失智症前期的變化，例如異常的類澱粉蛋白堆積，這段期間內的睡眠型態會被認為是失智造成的影響。

    聖路易華盛頓大學神經學家穆吉克（Erik Musiek）說，這是先有雞還是先有蛋的問題，他不確定該項新研究斷定了這個因果關係，但是已經更接近了，因為研究對象有許多相對年輕者。

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