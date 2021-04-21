反送中時曾被中國捧為英雄 環時記者因北京收入難安身辭職

2019年在香港機場一度被「反送中」示威者圍毆的環球時報記者付國豪，因為「收入經濟狀況難在北京有安身之所」，加上家庭因素，導致他只好辭職離開環球時報。（路透）

2021/04/21 20:46

〔中央社〕2019年在香港機場一度被「反送中」示威者圍毆的環球時報記者付國豪，因為「收入經濟狀況難在北京有安身之所」，加上家庭因素無法允許他「在北京漂泊」，只好離開環球時報。

綜合網路訊息及香港01報導，付國豪辭職的消息，是由他的父親付成學透過中國社交及媒體平台「今日頭條」的帳號，在20日發布。

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付成學表示，離開北京、離開環時、離開老胡（指環球時報總編輯胡錫進），對於付國豪是一件「痛苦且無奈的選擇」。畢竟他在環時已經快3年了，與老胡及環時的同事們合作得非常愉快。

付成學指出，年已30的付國豪，目前的收入及經濟狀況「很難在北京有一間屬於自己的安身之所」。加上年逾花甲的父母親身體狀況，也無法允許這個獨子「在北京漂泊」，對父母的眷顧與牽掛「是他的最重的心病」。

他說，再三權衡後，付國豪只能離開北京和環時。「2019.8.13（付國豪在香港被圍毆的日期），成為了歷史，環時成為了過去。」

2019年8月13日，付國豪以環球時報記者身分在香港機場採訪，因一度自稱「觀光客」遭「反送中」示威者起疑而被圍毆，反讓他在中國境內聲名大噪，返國後一度成為焦點人物。

至於帶頭毆打他的2男1女共3名示威者，今年1月被香港法院判處4年3個月至5年半徒刑。

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