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    美軍F-35B首秀短距起降新技能 中媒驚呼：巨大威脅

    在4月6日的演訓中，F-35B首度展示短距起降技能。（取自美軍陸戰隊第3航空聯隊臉書專頁）

    在4月6日的演訓中，F-35B首度展示短距起降技能。（取自美軍陸戰隊第3航空聯隊臉書專頁）

    2021/04/21 16:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍F-35B是全球首款超音速飛行的短距離起飛及垂直起降匿蹤戰機，可搭載於較小型航空母艦或無彈射器的兩棲攻擊艦上，作戰靈活度高。日前美軍首度展示F-35B「短距起降」新技能，這將減少F-35B在降落過程中的燃油消耗，並進一步擴大其作戰半徑和航程，具有很重要的戰術價值，讓中國媒體驚呼「將成巨大威脅」！

    據《Defense World》報導，4月6日，美軍陸戰隊第122戰機攻擊中隊在加州尤馬（Yuma）的陸戰隊航空站短跑道上，首次進行F-35B垂直/短距起降戰鬥機的起降作業，以支持遠征前進基地作戰（EABO）。

    這次看似不起眼的飛行訓練，第一次展示了F-35B的短距降落技能，使得陸戰隊飛行員不但能夠在兩棲攻擊艦上進行短距降落，還能夠在世界各地一些破壞嚴重或基礎條件較差的機場，甚至是高速公路上使用F-35B戰機。

    報導中說，F-35B此前採用的是短距起飛和垂直降落的方式，具有燃油消耗大的缺點。這次首度實現了短距降落，也就是說該機有條件在不使用攔阻鉤和攔阻索的情況下，在航空母艦或是擁有短跑道的兩棲攻擊艦上降落。

    這將進一步減少F-35B在降落過程中的燃油消耗，也就是說將進一步擴大其作戰半徑和航程，具有很重要的戰術價值；此外，有了這些技術，美軍陸戰隊還可以在海外一些基礎條件較差的機場進行部署，極大地擴展陸戰隊投射戰鬥力量的能力。

    中國媒體在轉載相關新聞時，引述知名微博軍事博主「虹攝庫爾斯克」看法指出，這則新聞雖不起眼，意義卻非同小可，F35B戰機獲新技能，將成巨大威脅。一旦F-35B的這一技能被廣泛應用，將極大提升其在海上的作戰能力，更大的作戰半徑、更多的載荷，都將使其進一步壓制前代戰機。

    短距起降將進一步減少F-35B在降落過程中的燃油消耗，並進一步擴大其作戰半徑和航程，具有很重要的戰術價值。（取自美軍陸戰隊第3航空聯隊臉書專頁）

    短距起降將進一步減少F-35B在降落過程中的燃油消耗，並進一步擴大其作戰半徑和航程，具有很重要的戰術價值。（取自美軍陸戰隊第3航空聯隊臉書專頁）

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