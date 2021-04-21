佛洛伊德案判決當天 俄州16歲黑人女孩遭警開4槍擊斃

俄亥俄州首府哥倫布市傳出1名黑人女孩企圖持刀砍人遭警開槍擊斃案件。（美聯社）

2021/04/21 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕當地時間20日，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警官蕭文（Derek Chauvin）跪頸窒息亡案審判之際，俄亥俄州首府哥倫布市傳出1名黑人女孩遭警開槍擊斃案件。

據《路透》報導，20日下午，俄亥俄州警方接到報警電話稱有人持刀砍人，警方到場後發現1名黑人女孩企圖持刀砍人，1名女子倒地，黑人女孩又持刀衝向另1名女子，被追殺女子被路邊停靠的車輛阻擋退路，當這名黑人女孩舉刀要刺殺時，警方開火擊倒女孩，黑人女孩中槍倒地後，警員上前進行緊急治療，隨後送醫仍不治死亡，死者為16歲的布萊恩（Makiyah Bryant）。

請繼續往下閱讀...

當地警方在事件發生後，立刻公布警方隨身錄影機的監控畫面，以求透明公開，開槍警員據信是1名白人警察，總共開了4槍；哥倫布市入夜後，越來越多的抗議者在街道上游行，高呼黑人女孩的名字，警局局長呼籲外界冷靜，強調會進行完全獨立的公開調查，若有人員違反法律定會追究責任。

哥倫布市長金瑟（Andrew Ginther）表示，從警方錄影的初步審查中可以看出，開槍的警官「採取了行動保護我們社區中的另一個女孩」，但遺憾的是另一名女孩今晚回不了家，盼「大家為和平祈禱。今晚，我們為這個家庭祈禱，為這座城市祈禱，為我們的鄰居祈禱。」

哥倫布市入夜後，越來越多的抗議者在街道上游行，高呼黑人女孩的名字。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法