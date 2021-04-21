新垣結衣代言日本H&M 中國結衣粉崩潰：老婆你...

日本「H&M」今公佈由新垣結衣擔任黃金週活動代言人。（圖擷取自日本H&M官網）

2021/04/21 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典時裝品牌「H&M」因拒用「新疆棉」遭到中國網友抵制，更有多名中國藝人選擇和「H&M」解約。然而日本「H&M」今日公布由人氣女星新垣結衣擔任黃金週活動代言人，引起中國網友在微博熱議，有中國網友崩潰：「老婆很美，但貨我不買。」

中國在新疆對維吾爾族人進行迫害，以強迫勞動方式採收新疆棉花，以強迫勞動方式採收的棉花也被稱作「血棉花」。國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）與多家國際品牌合作、拒用新疆棉，而中國網友3月24日將「H&M」去年拒用新疆棉一事翻出，引發中國網友群起抵制，事後延燒至Nike、Adidas等和BCI合作的知名品牌，更有多名中國藝人選擇和拒用新疆棉的品牌解約。

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就在事件逐漸平息時，日本「H&M」今日公布由人氣女星新垣結衣擔任黃金週活動代言人，並貼出新垣結衣身著自家服飾的一系列美照，由於新垣結衣在中國、香港及台灣人氣極高，代言「H&M」一事自然也引發關注，然而新垣結衣代言拒用新疆棉「H&M」卻讓許多中國網友不能接受，紛紛留言：「圖很好，老婆很美，HM滾。」、「老婆我還要，貨我不買。」、「兄弟們不可中美人計！」、「請了我老婆也救不了，圖我收了，貨我不買。」、「老婆穿啥都好看，HM請誰都不買～」、「老婆你...」。

也有較理性的中國網友認為：「我覺得沒啥，新垣結衣也不是中國人，無所謂的。」、「日本人還要穿HM啊，不要因為HM在我們這裡出事就到處出警，怎麼管那麼寬？」、「難道外星人也必須愛中國嗎？」、「有必要嗎？人家日本人，估計連HM在中國發生了啥事都不知道，更何況老婆連社交軟體都不玩。」

面對新垣結衣擔任日本「H&M」代言人，有中國網友表示不能接受。（圖擷取自日本H&M官網）

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